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РБ Лейпциг продлил контракт с основным полузащитником

Германия
(1 голосов)

Футболист выступает за клуб с 2017 года

РБ Лейпциг продлил контракт с основным полузащитником

Фото: rbleipzig.com

Новина українською

РБ "Лейпциг" продлил контракт с центральным полузащитником Кевином Камплем, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до июня 2026 года.

Кампль выступает за "красных быков" с 2017 года. В текущем сезоне полузащитник провел 9 матчей. В его активе 1 гол и 1 ассист. Всего он отыграл за немецкую команду 220 поединков (9 голов, 22 ассиста).

Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

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В статье: Кевин Кампль РБ Лейпциг
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Источник:
rbleipzig.com

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