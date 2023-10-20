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РБ Лейпциг продлил контракт с основным полузащитником
Футболист выступает за клуб с 2017 года
Фото: rbleipzig.com
РБ "Лейпциг" продлил контракт с центральным полузащитником Кевином Камплем, сообщает официальный сайт клуба.
33-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до июня 2026 года.
Кампль выступает за "красных быков" с 2017 года. В текущем сезоне полузащитник провел 9 матчей. В его активе 1 гол и 1 ассист. Всего он отыграл за немецкую команду 220 поединков (9 голов, 22 ассиста).
Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.
???????????????????? 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ❤️???? pic.twitter.com/pATAdQKvpq— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 19, 2023
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