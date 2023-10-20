Бавария провела разговор с Мазрауи, который поддержал Палестину. Он остается в клубе

“ Бавария ” прояснила ситуацию с защитником команды Нуссаиром Мазрауи, который в своих социальных сетях поддержал Палестину в конфликте на Ближнем Востоке.

Клуб провел беседу с игроком и заявил, что Мазрауи остается в "Баварии".