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Бавария провела разговор с Мазрауи, который поддержал Палестину. Он остается в клубе
Обе стороны решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию
Фото: fcbayern.com
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Клуб провел беседу с игроком и заявил, что Мазрауи остается в "Баварии".
"На этой неделе "Бавария" провела подробный разговор с Нуссаиром Мазрауи, который многое прояснил. Поводом для обсуждения стали посты футболиста в соцсетях о терроре против Израиля, опубликованные почти две недели назад и вызвавшие резонанс и критику.
"Бавария" и футболист решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии. "Бавария" поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль. Ничто не оправдывает убийство детей и семей.
"Бавария" считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Нуссаир Мазрауи останется в составе "Баварии", но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы", - говорится в заявлении клуба.
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