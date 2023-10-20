  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария провела разговор с Мазрауи, который поддержал Палестину. Он остается в клубе
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария провела разговор с Мазрауи, который поддержал Палестину. Он остается в клубе

Германия
(1 голосов)

Обе стороны решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию

Бавария провела разговор с Мазрауи, который поддержал Палестину. Он остается в клубе

Фото: fcbayern.com

Новина українською

Бавария” прояснила ситуацию с защитником команды Нуссаиром Мазрауи, который в своих социальных сетях поддержал Палестину в конфликте на Ближнем Востоке.

Клуб провел беседу с игроком и заявил, что Мазрауи остается в "Баварии".

"На этой неделе "Бавария" провела подробный разговор с Нуссаиром Мазрауи, который многое прояснил. Поводом для обсуждения стали посты футболиста в соцсетях о терроре против Израиля, опубликованные почти две недели назад и вызвавшие резонанс и критику.

"Бавария" и футболист решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии. "Бавария" поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль. Ничто не оправдывает убийство детей и семей.

"Бавария" считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Нуссаир Мазрауи останется в составе "Баварии", но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы", - говорится в заявлении клуба.

По теме
yellow-arrow
Зубастые волки проверят лидера. Вольфсбург – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 21.10.2023
yellow-arrow
РБ Лейпциг продлил контракт с основным полузащитником
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд готова арендовать Санчо при условии, что МЮ будет платить часть зарплаты
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Нуссайр Мазрауи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бавария (Мюнхен)

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде