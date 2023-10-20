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Нойер не сыграет в матче против Майнца, но, вероятно, вернется на поле в матче с Дармштадтом

Германия
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Бавария не спешит задействовать кипера

Нойер не сыграет в матче против Майнца, но, вероятно, вернется на поле в матче с Дармштадтом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель сообщил, что голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер не сыграет в матче 8-го тура Бундеслиги с "Майнцем".

"Вчера мы вместе с ним приняли решение, что Свен Ульрайх выйдет в стартовом составе в матче с "Майнцем", а возможно, и в Стамбуле (в матче Лиги чемпионов с "Галатасараем". — прим.) тоже. Он очень хорошо тренировался. Дела у Нойера идут хорошо, но мы не должны спешить", — приводит слова Тухеля пресс-служба "Баварии".

Также по информации журналиста Флориана Плеттенберга, возвращение Нойера состоится 28 октября в игре с "Дармштадтом"

Напомним, что Нйоер в декабре прошлого года сломал ногу, когда катался на лыжах. Из-за этой травмы 37-летний голкипер пропустил более 10 месяцев.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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