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Нойер не сыграет в матче против Майнца, но, вероятно, вернется на поле в матче с Дармштадтом
Бавария не спешит задействовать кипера
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Вчера мы вместе с ним приняли решение, что Свен Ульрайх выйдет в стартовом составе в матче с "Майнцем", а возможно, и в Стамбуле (в матче Лиги чемпионов с "Галатасараем". — прим.) тоже. Он очень хорошо тренировался. Дела у Нойера идут хорошо, но мы не должны спешить", — приводит слова Тухеля пресс-служба "Баварии".
Также по информации журналиста Флориана Плеттенберга, возвращение Нойера состоится 28 октября в игре с "Дармштадтом"
Напомним, что Нйоер в декабре прошлого года сломал ногу, когда катался на лыжах. Из-за этой травмы 37-летний голкипер пропустил более 10 месяцев.
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