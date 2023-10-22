Бавария набрала двадцатое очко. Майнц 04 - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов

"Бавария" с первых минут взяла лидерство и реализовала первый же момент в матче. Второй гол долго не ждал мюнхенцев, и на 16-й минуте отметился Харри Кейн. Во втором тайме "Бавария" сбавила обороты и пропустила гол на 43-й минуте. У "Майнца" был шанс сравнять счет, но в итоге они пропустили третий. Матч закончился со счетом 1:3.

"Бавария" набрала 20 очков и поднялась на третье место. "Майнц" остался на предпоследнем месте.