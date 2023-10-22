  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария набрала двадцатое очко. Майнц 04 - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария набрала двадцатое очко. Майнц 04 - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Майнц 04 - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов

Бавария набрала двадцатое очко. Майнц 04 - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 8-м туре Бундеслиги встретились "Майнц 04" - "Бавария". Матч проходил на стадионе Mewa Arena.

"Бавария" с первых минут взяла лидерство и реализовала первый же момент в матче. Второй гол долго не ждал мюнхенцев, и на 16-й минуте отметился Харри Кейн. Во втором тайме "Бавария" сбавила обороты и пропустила гол на 43-й минуте. У "Майнца" был шанс сравнять счет, но в итоге они пропустили третий. Матч закончился со счетом 1:3.

"Бавария" набрала 20 очков и поднялась на третье место. "Майнц" остался на предпоследнем месте.

Бундеслига. 8 тур. Майнц 04 - Бавария. 1:3

Голы: Майнц 05 - А. Каси 43. Бавария - Коман 11, Кейн, 16, Горецка 59

По теме
yellow-arrow
Майнц – Бавария 1:3. В лёгком темпе
yellow-arrow
Бундеслига. Волчий оскал не испугал Байер, 14-й гол Гирасси и первая победа РБЛ в октябре
yellow-arrow
Лучший бомбардир Европы Гирасси получил травму
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Майнц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде