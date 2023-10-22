Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария набрала двадцатое очко. Майнц 04 - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов
Майнц 04 - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
В 8-м туре Бундеслиги встретились "Майнц 04" - "Бавария". Матч проходил на стадионе Mewa Arena.
"Бавария" с первых минут взяла лидерство и реализовала первый же момент в матче. Второй гол долго не ждал мюнхенцев, и на 16-й минуте отметился Харри Кейн. Во втором тайме "Бавария" сбавила обороты и пропустила гол на 43-й минуте. У "Майнца" был шанс сравнять счет, но в итоге они пропустили третий. Матч закончился со счетом 1:3.
"Бавария" набрала 20 очков и поднялась на третье место. "Майнц" остался на предпоследнем месте.
Бундеслига. 8 тур. Майнц 04 - Бавария. 1:3
Голы: Майнц 05 - А. Каси 43. Бавария - Коман 11, Кейн, 16, Горецка 59
Популярное сейчас
- Интер Майами проиграл в заключительном матче сезона. Кривцов не попал в заявку, Месси провел 90 минут
- Силы обороны ликвидировали за сутки около тысячи россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
- Динамо Киев - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 22.10.2023
- Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков Бундеслиги
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО