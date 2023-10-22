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Томас Мюллер установил исторический рекорд по победам в Бундеслиге

Германия
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Перегнал не менее легендарного одноклубника

Томас Мюллер установил исторический рекорд по победам в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче чемпионата Германии "Майнц" дома уступил "Баварии" со счетом 1:3. Томас Мюллер вышел в этом поединке на последние три минуты основного времени, однако сумел установить исторический рекорд.

Для немецкого игрока эта победа стала 323 в рамках Бундеслиги. Больше нет ни у кого. В общей сложности Мюллеру нужно было для этого достижения 449 матчей. Об этом сообщает Opta

Ранее он делил первую строчку вместе с Мануэлем Ноером. В настоящее время голкипер находится в лазарете.

Мюллер всю свою карьеру выступает за “Баварию”. Всего в его активе 12 побед в Бундеслиге.

В нынешнем сезоне Томас сыграл в семи матчах в чемпионате. В общей сложности он провел на поле 242 минуты.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Opta

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