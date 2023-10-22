Кельн – Боруссия М 3:1. Первая победа в сезоне добыта в дерби Рейна

Бундеслига, 8-й тур

Кёльн, Рейн Энерги

Кельн – Боруссия М 3:1

Голы: Кайнц 9, 76 (оба – пен.), Вальдшмидт 90 – Эльведи 63

"Кёльн" добыл первую победу в новом сезоне Бундеслиге, переиграв "Боруссию" в дерби Рейна. Перервать серию из 4 неудач кряду удалось благодаря хладнокровию Флориана Кайнца, реализовавшего два пенальти в сегодняшней встрече. Гости же провели абсолютно провальную игру и после фиаско разговоры об отставке Жерардо Сеоане рискуют стать лишь громче.

Первая половина прошла при полной доминации хозяев. Пожалуй, эту 45-минутку можно смело назвать лучшей в исполнении "козлов" в кампании 2023/24. Парни Штеффена Баумгарта показали качественный агрессивный прессинг, которого так недоставало на старте сезона. Ясно отображает перевес "козлов" соотношение ударов – 15:1.

Хюберс несколько раз угрожал со стандартов, Любичич и Вальдшмидт нанесли по несколько опасных ударов издали. Выстрел последнего на 9-й минуте приняла на себя рука Ману Коне, за что был назначен пенальти. Флориан Кайнц исполнил 11-метровый без шансов для Николаса.

В дебюте второго тайма "Боруссия" наконец вошла в игру. Гости зажали "Кёльн" на их трети, зарабатывали стандарт за стандартом и быстро отыгрались. Первый и единственный момент своей команды в матче реализовал Нико Эльведи, точно приложившись головой с углового.

Но "Кёльн" быстро вернул своё. Снова подвёл "Боруссию" Ману Коне, заработавший удаление на ровном месте за грубый фол на Любичиче. И в первой же атаке при игре в большинстве Вальдшмидт снова заработал пенальти – на этот раз форварда завалил Николас после неудачного выхода из ворот. Кайнц снова развёл вратаря и мяч по разным углам.

Напоследок заслуженный мяч забил и Вальдшмидт, уложив мяч под самую штангу после удара с метров 20. 3:1. "Кёльн" возрождается. "Боруссия" выглядела беспомощной в игре с последней командой Бундеслиги перед стартом тура. У Сеоане всё меньше шансов удержать свой пост.

Кельн: Швэбе – Карстенсен, Шабо, Хюберс (Килиан, 79), Пакярада – Кайнц (Хусейнбашич, 88), Любичич – Майна (Алиду, 73), Мартель – Зельке (Тиггес, 88), Вальдшмидт

Боруссия М: Николас – Эльведи, Фридрих, Вебер – Онора (Хак, 79), Вайгль, Нойхаус (Райтц, 46), Коне, Нетц (Скалли, 46) – Плеа (Нгуму, 79), Чванчара (Пефок, 79)

Предупреждения: Николас 74, Скалли 90

Удаление: Коне 72