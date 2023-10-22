Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель о палестино-израильском конфликте: Иногда лучше промолчать, если, как я, не знаешь и половины информации
Томас Тухель высказался о палестино-израильском конфликте
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Тренер "Баварии" Томас Тухель сказал "геополитический конфликт", однако ранее его неоднократно спрашивали о ситуации в Палестине и Израиле, в частности во время этой беседы с журналистами.
"Футбол - это своего рода отражение общества. Поэтому тебя часто спрашивают о том, в чем ты не специалист. Иногда лучше промолчать, если ты и половины информации о ситуации не знаешь - как я в этом геополитическом конфликте.
Но так оно и есть. Мы играем на самом высоком уровне, и спорт смешивается с обществом, культурами и политическими вопросами. Поэтому это часть его", - сказал тренер "Баварии".
Популярное сейчас
- Кривбасс сохраняет лидерство, Шахтер преследует, Днепр-1 набирает темп. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Мудрик – о своем голе в ворота Арсенала: Это было что-то между подачей и ударом
- Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Зубастые волки проверят лидера. Вольфсбург – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 21.10.2023
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО