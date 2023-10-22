Тухель о палестино-израильском конфликте: Иногда лучше промолчать, если, как я, не знаешь и половины информации

Тренер "Баварии" Томас Тухель сказал "геополитический конфликт", однако ранее его неоднократно спрашивали о ситуации в Палестине и Израиле, в частности во время этой беседы с журналистами.

"Футбол - это своего рода отражение общества. Поэтому тебя часто спрашивают о том, в чем ты не специалист. Иногда лучше промолчать, если ты и половины информации о ситуации не знаешь - как я в этом геополитическом конфликте.

Но так оно и есть. Мы играем на самом высоком уровне, и спорт смешивается с обществом, культурами и политическими вопросами. Поэтому это часть его", - сказал тренер "Баварии".