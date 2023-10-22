Горецка сломал руку в игре с Майнцем. Футболист уже перенес операцию и не сыграет в ближайших матчах

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка получил перелом руки в игре с "Майнцем" (3:1) в субботу. Он был заменен на 75-й минуте.

Мюнхенцы сообщили, что 28-летний футболист уже перенес операцию и не сыграет в ближайших матчах.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, Горецка надеется вернуться к матчу против дортмундской "Боруссии" в 10-м туре Бундеслиги. Игра состоится 4 ноября.

В текущем сезоне на счету полузащитника 8 матчей и 2 гола в чемпионате Германии.