Герберт Хайнер высказался о будущем Джамала Мусиала

Президент "Баварии" - Герберт Хайнер высказался о заинтересованности некоторых клубов Испании и Италии в приобретении немецкого полузащитника Джамала Мусиала.

???? FC Bayern president Hainer: “If other clubs are looking at Jamal Musiala, that doesn't surprise us”.



“He has a contract with us until 2026 and knows what he has at Bayern, he knows that all doors are open to him here”.



“I’d like to have him with us for a very long time”. pic.twitter.com/Oy3CvpRim1