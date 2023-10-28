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Герберт Хайнер высказался о будущем Джамала Мусиала
Президент Баварии высказался о Мусиале
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Баварии" - Герберт Хайнер высказался о заинтересованности некоторых клубов Испании и Италии в приобретении немецкого полузащитника Джамала Мусиала.
У него контракт с "Баварией" до 2026 года, я бы хотел, чтобы он был с нами на очень долгое время. Джамал знает, что у него в "Баварии" открыты все двери.
???? FC Bayern president Hainer: “If other clubs are looking at Jamal Musiala, that doesn't surprise us”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2023
“He has a contract with us until 2026 and knows what he has at Bayern, he knows that all doors are open to him here”.
“I’d like to have him with us for a very long time”. pic.twitter.com/Oy3CvpRim1
Напомним, Джамал Мусиала в июле 2019 года стал игроком футбольной академии "Баварии". В июне 2020 года дебютировал в основном составе "Баварии", за этот сезон Мусиала провел три матча и забил два гола.
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