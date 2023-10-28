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Герберт Хайнер высказался о будущем Джамала Мусиала

Германия
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Президент Баварии высказался о Мусиале

Герберт Хайнер высказался о будущем Джамала Мусиала

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Баварии" - Герберт Хайнер высказался о заинтересованности некоторых клубов Испании и Италии в приобретении немецкого полузащитника Джамала Мусиала.

У него контракт с "Баварией" до 2026 года, я бы хотел, чтобы он был с нами на очень долгое время. Джамал знает, что у него в "Баварии" открыты все двери.

Напомним, Джамал Мусиала в июле 2019 года стал игроком футбольной академии "Баварии". В июне 2020 года дебютировал в основном составе "Баварии", за этот сезон Мусиала провел три матча и забил два гола.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Герберт Хайнер
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