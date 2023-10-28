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Бундеслига. 8 голов после перерыва от Баварии и шедевр Кейна, потуги Штутгарта без Гирасси и 10-е кряду поражение Униона

Германия
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День аномального количества голов и удалений

Бундеслига. 8 голов после перерыва от Баварии и шедевр Кейна, потуги Штутгарта без Гирасси и 10-е кряду поражение Униона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бундеслига, 9-й тур

Мюнхен, Альянц-Арена

Бавария – Дармштадт 8:0

Голы: Кейн 51, 69, 88, Сане 56, 64, Мусиала 60, 76, Мюллер 71

Бавария: Нойер – Мазрауи, де Лигт (Тель, 77), Ким Мин Чжэ, Дэвис (Крэтциг, 66) – Киммих, Лаймер (Шупо-Мотинг, 77) – Коман (Мюллер, 65), Сане, Мусиала (Павлович, 77) – Кейн

Дармштадт: Шуэн – Бадер, Кларер (Ишервуд, 72), Маглица, Гьясула, Нюрнбергер – Кемпе (Карич, 62), Шнелльхардт (Хонзак, 46), Мелем (Франьич, 62) – Скарке, Пфайффер (Циммерманн, 45)

Предупреждения: де Лигт 38, Бадер 49, Нюрнбергер 69

Удаления: Киммих 4, Гьясула 21, Маглица 41

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Хоффенхайм 2:3

Голы: Фюрих 61, Ундав 73 – Прёмель 4, Вегхорст 21 (п), Сков 66

Бремен, Везерштадион

Вердер – Унион 2:0

Голы: Кнохе 38 (аг), Дукш 75

Удаление: Хедира 60 (гости)

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Вольфсбург 3:2

Голы: Титц 17, Борнаув 79 (аг), Энгельс 81 – Винд 35, Майер 45 (п)
Удаление: Удуохай 87 (хозяева)

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – с 2:1

Голы: Плеа 3, Ференбах 51 (аг) – Динкчи 37

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Боруссия (Менхенгладбах) Хоффенхайм (Зинсхайм) Харри Кейн Унион (Берлин) Хайденхайм Штутгарт Вольфсбург Дармштадт Аугсбург Лерой Сане
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