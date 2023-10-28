Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. 8 голов после перерыва от Баварии и шедевр Кейна, потуги Штутгарта без Гирасси и 10-е кряду поражение Униона
День аномального количества голов и удалений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 9-й тур
Мюнхен, Альянц-Арена
Бавария – Дармштадт 8:0
Голы: Кейн 51, 69, 88, Сане 56, 64, Мусиала 60, 76, Мюллер 71
Бавария: Нойер – Мазрауи, де Лигт (Тель, 77), Ким Мин Чжэ, Дэвис (Крэтциг, 66) – Киммих, Лаймер (Шупо-Мотинг, 77) – Коман (Мюллер, 65), Сане, Мусиала (Павлович, 77) – Кейн
Дармштадт: Шуэн – Бадер, Кларер (Ишервуд, 72), Маглица, Гьясула, Нюрнбергер – Кемпе (Карич, 62), Шнелльхардт (Хонзак, 46), Мелем (Франьич, 62) – Скарке, Пфайффер (Циммерманн, 45)
Предупреждения: де Лигт 38, Бадер 49, Нюрнбергер 69
Удаления: Киммих 4, Гьясула 21, Маглица 41
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Хоффенхайм 2:3
Голы: Фюрих 61, Ундав 73 – Прёмель 4, Вегхорст 21 (п), Сков 66
Бремен, Везерштадион
Вердер – Унион 2:0
Голы: Кнохе 38 (аг), Дукш 75
Удаление: Хедира 60 (гости)
Аугсбург, WWK Арена
Аугсбург – Вольфсбург 3:2
Голы: Титц 17, Борнаув 79 (аг), Энгельс 81 – Винд 35, Майер 45 (п)
Удаление: Удуохай 87 (хозяева)
Менхенгладбах, Боруссия Парк
Боруссия М – с 2:1
Голы: Плеа 3, Ференбах 51 (аг) – Динкчи 37
Популярное сейчас
- Ванат был удален из-за симуляции и пропустит матч с Шахтером
- Колос – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бавария и Томас Мюллер обсудят продление контракта игрока
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Украинская волейболистка рассказала, как пряталась в бункере во время атаки ХАМАС на Израиль