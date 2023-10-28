РБ Лейпциг – Кёльн 6:0. Опенда и Симонс растоптали козлов

Бундеслига, 9-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Кёльн 6:0

Голы: Вернер 15 (п), Опенда 40, 45+3, Раум 43, Шешко 88, Баумгартнер 90+1

"РБ Лейпциг" буквально смял "Кёльн" в одном из главных прессинг-дерби Бундеслиги. "Красные быки" разнесли соперника на своём поле благодаря ловкому плану Марко Розе, развязавшего руки безупречному дуэту Хави Симонса и Лои Опенда. Лейпцигу хватило тайма, чтобы снять какие-либо вопросы об исходе встречи.

"Кёльн" известен одной из самых агрессивных прессинг-систем в Германии, от которой подопечные Штеффена Баумгарта не отказываются даже против топов. Впрочем, в новом сезоне проактивный стиль даёт всё больше сбоев, а жёсткая заскриптованность действий "козлов" делает их предсказуемыми. И позволяет тренерам уровня Розе устраивать тактические мастер-классы, как было этим вечером.

Марко Розе сделал ровно три замены в сравнении с игрой с "Црвеной Звездой" (3:1). Кто-то мог счесть это за ротацию, но каждое из свежих лиц не только внесло существенный импакт, но и сыграло свою важную тактическую роль в убедительно выигранной битве.

Добавив ещё одного центрбека в лице Клостерманна, Розе не только создал численный перевес при билд-апе против всегда насыщающих центр "козлов", но и отрыл дорогу латералям вперёд в атаку. Айдара добавил динамизма в центр поля – логично, учитывая навязанный высокий темп игры, количество единоборств и отсутствие необходимости иметь полноценного плеймейкера на поле (по заветам Клоппа лучший плеймейкер – это гегенпресс).

Наконец Вернер своим умным движением и скоростью постоянно растягивал последний рубеж обороны гостей, создавая зазоры и слабости для двух главных героев сегодняшней встречи – Хави Симонс и Лои Опенда. Возможно, самой опасной связке Бундеслиги на открытом пространстве.

Не забывал Лейпциг и о собственном прессинге. Не прошло и четверти часа, как хозяева получили право на пробитие пенальти. Айдара отобрал мяч у Мартеля в его штрафной, вынудив соперника ещё и сфолить. Вернер с точки пробил уверенно, положив начало Разгрому.

Дальше пришёл звездный час Хави и Опенда. В быстрых атаках дуэт разбил соперника в концовке тайма. У первого - два ассиста, у второго – два гола. Нидерландец ловко увиливал от оппонентов и своевременно находил на пространстве бельгийца, который умно открывался и очень хладнокровно разбирался – сначала в одно касание пробил в открытый верхний угол Швебе, а затем закатил в уголок, предварительно убрав защитника на замахе.

Показали класс и латерали. Между голами Опенда Лейпциг классно накрыл соперника контрпрессингом, и правый вингбек Хенрикс быстро перевёл на Раум, забившего второй гол в двух последних матчах. В игре с "Црвеной Звездой" был фактически гол-близнец. С единственным отличием, что до Раума в прошлой игр мяч дошёл транзитом через Хави.

Второй тайм Лейпциг провёл спокойно, но дурацкое удаление Олесена (2 карточки за 10 минут) и желание показать себя резервистов РБ довели счёт совсем до неприличного. Шешко расстрелял Швебе после стандарта, а Баумгартнер свой дебютный гол за Лейпциг положил пушкой издали. Единственным огорчением для хозяев стала обидная травма плеча Ольмо, который едва залечил другое повреждение.

6:0. "Козлов" давно так не унижали. "Быки" играли блестяще, план Розе сработал кристально чисто, но "Кёльн" сам обрёк себя на провал. Вполне возможно, что Баумгарт сегодня отработал одну из последних своих игру у руля "козлов". В то же время команда Марк Розе на отличном ходу. Австриец не только умело ротирует, умно распределяя нагрузку и поощряя тем самым конкуренцию. Но и выжимает максимум из игроков, находя всем оптимальные роли.

РБ Лейпциг: Бласвих – Клостерманн, Симакан, Лукеба – Хенрикс, Шлагер, Айдара, Раум (Ленц, 75) – Симонс (Ольмо, 63, Карвалью, 70), Вернер (Баумгартнер, 63) – Опенда (Шешко, 75)

Кёльн: Швебе – Карстенсен, Хюберс, Шабо (Килиан, 46), Пакярада – Мартель, Любичич – Майна, Вальдшмидт (Олесен, 70), Кайнц (Хусейнбашич, 70) – Зельке (Ут, 77)

Предупреждения: Симакан 19, Розе 35, Клостерманн 79 – Шабо 29, Олесен 72

Удаление: Олесен 80 (вторая жёлтая)