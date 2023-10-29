Бундеслига, 9-й тур

Франкфурт, Дойче банк Парк

Айнтрахт – Боруссия Д 3:3

Голы: Мармуш 8 (п), 24, Шаиби 68 – Забитцер 45+1, Мукоко 54, Брандт 82

"Боруссия" умудрилась сохранить свою беспроигрышную серию в чемпионате после безумной перестрелке во Франкфурте. "Айнтрахт" доставил команде Эдина Терзича больше проблем, чем любой другой оппонент в этом сезоне Бундеслиги. Но несмотря на все трудности, дортмундцы продемонстрировали несгибаемый характер, отыграли три гола и взяли ничью.

Визит на Дойче банк Арену отнюдь не обещал лёгкой прогулки для "Боруссии". "Орлы" заметно оживились в последние недели, наконец проникнувшись идеями Дино Топмёллера. Плюс на своем стадионе "Айнтрахт" всегда трудный соперник – франкфуртцы не уступали дома в чемпионате с последнего приезда БД. А их защита до 9-го тура была самой надёжной в Бундеслиге.

Накладываем на это невероятно изнурительный матч против "Ньюкасла" (1:0) в среду, и сразу становится понятно, откуда взялись все беды гостей этим вечером. Парни Терзича добыли первую победу в ЛЧ, перебегав одну из самых интенсивных и физически крепких команд Европы. Попутно потеряв основную пару центра поля Джана и Нмечу из-за повреждений. И через три дня ожидаемо не справлялись с навязанным "орлами" темпом.

"Айнтрахт" вошёл в игру блестяще. Легко проходили активный прессинг БД через резкие и точно расчерченные комбинации. Много и качественно открывались за спины защитников, растягивали оборону через широкие позиции Буты и Макса. И активно подключались в штрафную вторым темпом, пользуясь дырами в опорной зоне соперника.

Такой сценарий позволил "Айнтрахту" создать тонну моментов ещё до перерыва. Один лишь Мармуш имел 4 очевидных голевых возможности. Египтянин в дебютные полчаса оформил дубль. С пенальти после игры Вольфа рукой. А после в контратаке, в ходе которой Кобеля трижды расстреливали в его штрафной – провал БД в обороне был настолько феноменальным. Защищался из полевых в ней только Шлоттербек, который травмировал своего кипера в голевом эпизоде.

Затем был спорный эпизод с новым возможным пенальти. Резервный вратарь Майер прыгал в ноги Мармушу и едва не пересёк грань фола. Напоследок до перерыва египетский форвард влепил что есть мощи в штангу после выхода на рандеву с кипером. Но за минуту до этого Дортмунд отыграл один мяч буквально со второго захода в чужую коробку. Схири потерял в штрафной Забитцера, который пробил в дальний угол после скидки Фюллькруга.

Сразу после перерыва Мармуш имел 5-й (!) голевой шанс за игру. Но снова его упустил, а в ответ Мукоко неожиданно сравнял, получив мяч в чужой штрафной после серии рикошетов. После этого возобновился паритет не только на табло, но и по игре. "Боруссия" пережила бурю и готовилась перехватить инициативу. Но невнимательный Реми Бенсебайни подвёл как всегда.

"Айнтрахт" выбежал в редкую для второго тайма контратаку, Схири сделал вид, что будет стрелять издали. Не поверил в это никто, кроме Бенсебайни, который потерял своего соотечественника Шаиби, и даже после ужасного приёма алжирец спокойно реализовал свой шанс.

Дело близилось к первому поражению в сезоне, но Юлиан Брандт за 10 минут до конца залез в карман между двумя центрбеками "орлов", и после хлёсткого прострела Адейеми (единственное удачное действие Карима за матч) принёс своей команде ничью. 3:3. "Айнтрахт" был наказан за плохую реализацию и немногочисленные ошибки в обороне. Таков уж Дортмунд. Но по игре "орлы" начинают нравиться всерьёз. "Боруссия" же вопреки классическому мифу вытягивает очередной матч на голом характере. Посмотрим, останется ли последний с ними в дер Классикере, который нас ожидает уже на следующей неделе.

Айнтрахт: Трапп – Бута (Дина-Эбимбе, 61), Кох, Тута, Пачо, Макс (Нкунку, 86) – Схири, Ларссон – Шаиби (Хауге, 86), Кнауфф (Гетце, 73) – Мармуш

Боруссия Д: Кобель (Майер, 26) – Вольф, Хуммельс (Зюле, 70), Шлоттербек, Бенсебайни – Забитцер, Озджан – Мален (Мукоко, 46), Ройс (Брандт, 65), Рейна (Адейеми, 46) – Фюллькруг

Предупреждения: Мармуш 42, Бута 45, Пачо 52 – Озджан 11, Адейеми 76