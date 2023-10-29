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Байер – Фрайбург 2:1. Виртц делает разницу
Гол+пас от Фло Виртца позволяет Леверкузену сохранить лидерство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 9-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Фрайбург 2:1
Голы: Виртц 36, Хофманн 60 – Гульде 70
Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг (Телла, 85), Паласиос, Джака, Гримальдо (Инкапье, 90) – Хофманн (Адли, 85), Виртц (Гложек, 90) – Бонифасе (Шик, 90)
Фрайбург: Атуболу – Сильдийя, Гинтер, Линхарт (Гульде, 67), Кюблер – Хефлер – Доан, Эггештайн (Грегорич, 67), Рёль (Адаму, 81), Грифо (Вайсхаупт, 81) – Хелер
Предупреждения: Кюблер 14, Хелер 90
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