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Байер – Фрайбург 2:1. Виртц делает разницу

Германия
(1 голосов)

Гол+пас от Фло Виртца позволяет Леверкузену сохранить лидерство

Байер – Фрайбург 2:1. Виртц делает разницу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига, 9-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Фрайбург 2:1

Голы: Виртц 36, Хофманн 60 – Гульде 70

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг (Телла, 85), Паласиос, Джака, Гримальдо (Инкапье, 90) – Хофманн (Адли, 85), Виртц (Гложек, 90) – Бонифасе (Шик, 90)

Фрайбург: Атуболу – Сильдийя, Гинтер, Линхарт (Гульде, 67), Кюблер – Хефлер – Доан, Эггештайн (Грегорич, 67), Рёль (Адаму, 81), Грифо (Вайсхаупт, 81) – Хелер

Предупреждения: Кюблер 14, Хелер 90

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В статье: Байер (Леверкузен) Фрайбург
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Комментарии (2)
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lucky_guy
29.10.2023 в 20:28
Майбутній володар Золотого м`ячу
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Denis851
29.10.2023 в 20:37
Та по блату вітдадуть Лео.
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