Байер при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд. Это рекорд клуба с 1979 года

"Байер" при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах.

Это рекорд клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году.

Алонсо превзошел достижение Клауса Топпмеллера, при котором у "Байера" в сезоне-2001/02 была 7-матчевая победная серия. Также испанец побил свой же рекорд прошлого сезона (7 побед подряд).

После 9 туров леверкузенцы лидируют в таблице Бундеслиги, опережая "Баварию" на 2 очка. Вчера "Байер" победил "Фрайбург" (2:1).