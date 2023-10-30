Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд. Это рекорд клуба с 1979 года
Фантастические результаты леверкузенцев
Фото: bayer04.de
"Байер" при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах.
Это рекорд клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году.
Алонсо превзошел достижение Клауса Топпмеллера, при котором у "Байера" в сезоне-2001/02 была 7-матчевая победная серия. Также испанец побил свой же рекорд прошлого сезона (7 побед подряд).
После 9 туров леверкузенцы лидируют в таблице Бундеслиги, опережая "Баварию" на 2 очка. Вчера "Байер" победил "Фрайбург" (2:1).
Читайте также Байер – Фрайбург 2:1. Виртц делает разницу
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:OptaFranz
Популярное сейчас
- Как Хави помог Беллингему сменой опекуна, а МЮ невротично бегал за Сити. Обзор топ-матчей уик-энда
- Кубок Украины, Динамо против Шахтера, Боруссия (Д) против Баварии. Расписание футбола на тридцатое октября - пятое ноября
- Разгромная победа Ман Сити в дерби, крупный скандал во Франции. Главные новости за 29 октября
- Шахтер в Лиге чемпионов, Эль-Класико в Примере, Манчестерское дерби в АПЛ. Расписание футбола на 23 - 29 октября
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн