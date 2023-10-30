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Байер при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд. Это рекорд клуба с 1979 года

Германия
(1 голосов)

Фантастические результаты леверкузенцев

Байер при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд. Это рекорд клуба с 1979 года

Фото: bayer04.de

UA-Футбол
Новина українською

"Байер" при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах.

Это рекорд клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году.

Алонсо превзошел достижение Клауса Топпмеллера, при котором у "Байера" в сезоне-2001/02 была 7-матчевая победная серия. Также испанец побил свой же рекорд прошлого сезона (7 побед подряд).

После 9 туров леверкузенцы лидируют в таблице Бундеслиги, опережая "Баварию" на 2 очка. Вчера "Байер" победил "Фрайбург" (2:1).

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В статье: Хаби Алонсо Байер (Леверкузен)
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Источник:
OptaFranz

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