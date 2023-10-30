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Эдин Терзич - о 3:3 с Айнтрахтом: мы показали, что победить нас не так-то просто
Главный тренер Боруссии высказался о матче с Айнтрахтом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Эдин Терзич высказался о матче с "Айнтрахтом" (3:3) в матче 9-го тура чемпионата Германии.
"Сегодня у меня очень смешанные чувства. Мы наблюдали дикую игру с очень большим количеством голевых моментов. Мы можем играть в футбол лучше, но при этом мы показали, что победить нас не так-то просто, даже если мы уступаем 0:2. Мы дважды отыгрывались.
У нас продолжаются провалы в первом тайме. Мы не давили как единое целое, из-за этого пространство сзади постоянно оставалось открытым. Кроме того, мы проиграли важные отборы мяча, и в результате нам не удалось прикрыть центральную линию и удержать атаки соперника далеко от своих ворот.
В прошлых матчах мы добились значительно большего успеха. Поэтому в перерыве мы поменяли систему и выпустили двух свежих игроков. Тогда в аспекте владения мячом все стало значительно лучше", - приводит слова Терзича официальный сайт "Боруссии".
После девяти туров Бундеслиги "Боруссия" занимает четвертое место с 21 очком. Лидирует в чемпионате "Байер" (25 очков).
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