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Тухель о Золотом мяче: Только вчера узнал о проведении церемонии. Мое мнение об индивидуальных призах хорошо известно
Томас Тухель не придает большого значения Золотому мячу
Фото: https://twitter.com/FCBayern
30 октября состоялась церемония вручения "Золотого мяча"-2023. Его выиграл форвард "Интер" Майами Лионель Месси.
Томас Тухель не придает большого значения "Золотому мячу".
"Я только вчера узнал, что проходит церемония вручения "Золотого мяча".
Мы уважаем всех, кто получил награды. Мы делаем все возможное, чтобы наши игроки как можно скорее оказались на подиуме.
Но мое мнение об индивидуальных призах хорошо известно", - сказал тренер "Баварии".
Ранее Тухель уже критиковал концепцию индивидуальных наград в футболе: "Есть большие сомнения относительно индивидуальных призов. Один футболист не может выиграть матч".
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