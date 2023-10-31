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Кубок Германии. Вылет РБ Лейпцига, проход Штутгарта и провал Кёльна
Действующий победитель покидает турнир
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Кубок Германии, 2-й ранд
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – РБ Лейпциг 1:0
Гол: Черны 14
Вольфсбург: Перван, Цезигер, Борнаув, Лакруа, Баку (Мэле, 74), Герхардт, Сванберг, Вранкс (Арнольд, 81), Черны (Паредес, 65), Каминьски (Маер, 81), Тиагу Томаш (Винд, 74)
РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрихс, Клостерманн, Лукеба (Симакан, 73), Раум, Симонс, Шлагер (Кампль, 73), Айдара (Баумгартнер, 80), Поульсен, Опенда (Карвалью, 86), Вернер (Шешко, 73)
Удаление: Поульсен 56
Штутгарт, Мерседес-Бенц-Арена
Штутгарт – Унион 1:0
Гол: Ундав 45
Штутгарт: Нюбель, Штенцель (Миттельштедт, 80), Антон, Загаду, Ито, Каразор, Штиллер, Фюрих (Харагути, 90), Чжон Ву Ен (Мийо, 68), Левелинг (Мвумпа, 68), Ундав (Стергиу, 80)
Унион: Реннов, Триммель (Гозенс, 80), Кнохе, Диогу Лейте, Руссийон, Крал, Лаидуни, Беккер, Фолланд (Ааронсон, 72), Беренс (Кауфманн, 59), Холлербах (Тузар, 80)
Менхенгладбах, Боруссия-Парк
Боруссия М – Хайденхайм 3:1
Голы: Сьебатшо 3, 9, Хак 44 – Бек 78
Кайзерслаутерн – Кельн 3:2
Голы: Тачи 19, Редондо 46, Риттер 65 – Тильман 71, Ут 81
Удаления: Мартель 79, Кайнц 84
Хомбург – Гройтер Фюрт 2:1
Голы: Айзеле 31, Харрес 83 – Хргота 52
Санкт-Паули – Шальке 2:1
Голы: Хартель 57 (п), Эггештайн 102 – Каминьски 16
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