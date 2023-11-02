Тухель прокомментировал вылет в 1/16 Кубка: Мы не относились к матчу легкомысленно. Тут либо сотня объяснений, либо ни одного

"Бавария" уступила "Саарбрюкен" (1:2) в 1/16 финала Кубка Германии. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель не может найти разумного объявснения поражению.

"Мы не были самонадеянными, не относились к матчу легкомысленно. Тут найдется либо сотня объяснений, либо ни одного.

Странное ощущение. Все, кто говорит, что мы должны побеждать здесь, правы. Разумного объяснения нет, мы крайне разочарованы.

Мы очень хотели поехать в Берлин. Но что есть – то есть, надо поздравить соперника", – заявил тренер "Баварии".