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Тухель прокомментировал вылет в 1/16 Кубка: Мы не относились к матчу легкомысленно. Тут либо сотня объяснений, либо ни одного
Мюнхенцев выбила команда из третьей лиги
Фото: https://twitter.com/FCBayern
"Бавария" уступила "Саарбрюкен" (1:2) в 1/16 финала Кубка Германии. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель не может найти разумного объявснения поражению.
"Мы не были самонадеянными, не относились к матчу легкомысленно. Тут найдется либо сотня объяснений, либо ни одного.
Странное ощущение. Все, кто говорит, что мы должны побеждать здесь, правы. Разумного объяснения нет, мы крайне разочарованы.
Мы очень хотели поехать в Берлин. Но что есть – то есть, надо поздравить соперника", – заявил тренер "Баварии".
Мюнхенцы не могут дойти до финала Кубка Германии с 2020-го. С тех пор клуб только раз преодолел стадию 1/16 финала – в прошлом году, дойдя с Наггельсманном до четвертьфинала. В 2020-м и 2021-м клуб вылетал от "Гольштайн Киль" и "Боруссии Менхенгладбах" на стадии 1/16 финала.
Thomas Tuchel on the reasons for the defeat: "We weren't arrogant or took it lightly. There are either 100 explanations or none. It feels strange. Everyone who says we have to win here is right. There's no clever explanation, we are extremely disappointed. We really wanted to go… pic.twitter.com/9GuuB80SAX— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 1, 2023
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