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Тухель прокомментировал вылет в 1/16 Кубка: Мы не относились к матчу легкомысленно. Тут либо сотня объяснений, либо ни одного

Германия
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Мюнхенцев выбила команда из третьей лиги

Тухель прокомментировал вылет в 1/16 Кубка: Мы не относились к матчу легкомысленно. Тут либо сотня объяснений, либо ни одного

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" уступила "Саарбрюкен" (1:2) в 1/16 финала Кубка Германии. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель не может найти разумного объявснения поражению.

"Мы не были самонадеянными, не относились к матчу легкомысленно. Тут найдется либо сотня объяснений, либо ни одного.

Странное ощущение. Все, кто говорит, что мы должны побеждать здесь, правы. Разумного объяснения нет, мы крайне разочарованы.

Мы очень хотели поехать в Берлин. Но что есть – то есть, надо поздравить соперника", – заявил тренер "Баварии".

Мюнхенцы не могут дойти до финала Кубка Германии с 2020-го. С тех пор клуб только раз преодолел стадию 1/16 финала – в прошлом году, дойдя с Наггельсманном до четвертьфинала. В 2020-м и 2021-м клуб вылетал от "Гольштайн Киль" и "Боруссии Менхенгладбах" на стадии 1/16 финала.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Саарбрюкен (Германия)
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