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Большая сенсация. Саарбрюккен - Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча Кубка Германии

Германия
(1 голосов)

Мюнхенцы вылетели из турнира, проиграв клубу из третьей лиги

Большая сенсация. Саарбрюккен - Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча Кубка Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 1 ноября, "Бавария" играла на выезде против "Саарбрюккена" в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Команды обменялись голами в первом тайме. Сначала Томас Мюллер открыл счет на 16-й минуте, а перед уходом в раздевалку Патрик Зонтаймер восстановил паритет. После перерыва подопечные Томаса Тухеля не смогли дожать представителя 3-го по силе немецкого дивизиона. "Саарбрюккен" сумел вырвать победу в компенсированное время.

Кубок Германии, 1/16 финала
"Саарбрюккен" - "Бавария " 2:1
Голы: Зонтаймер, 45+1, Гаус, 90+6 - Мюллер, 16

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В статье: Бавария (Мюнхен) Саарбрюкен (Германия)
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