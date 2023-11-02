Большая сенсация. Саарбрюккен - Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча Кубка Германии

В среду, 1 ноября, "Бавария" играла на выезде против "Саарбрюккена" в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Команды обменялись голами в первом тайме. Сначала Томас Мюллер открыл счет на 16-й минуте, а перед уходом в раздевалку Патрик Зонтаймер восстановил паритет. После перерыва подопечные Томаса Тухеля не смогли дожать представителя 3-го по силе немецкого дивизиона. "Саарбрюккен" сумел вырвать победу в компенсированное время.

Кубок Германии, 1/16 финала

"Саарбрюккен" - "Бавария " 2:1

Голы: Зонтаймер, 45+1, Гаус, 90+6 - Мюллер, 16