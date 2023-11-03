Дер Классикер. Боруссия Дортмунд – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 04.11.2023

Бессменный чемпион пожалует в гости к "Боруссии", которая была в шаге от заветного титула в прошлой кампании. Времени с тех пор утекло немало, но рана Дортмунда всё ещё свежа, как и желание мести. Несмотря на беспроигрышные серии в Бундеслиге обоих команд, проблем хватает у обоих, и результат будет зависеть от того, кто лучше замаскирует свои недостатки.

Бундеслига, 10-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Бавария 19:30

Трансляция – Megogo

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Боруссия Дортмунд

"Боруссия" столкнулась со множеством проблем в новом сезоне, но Эдин Терзич весьма неплохо решает их прямо на ходу. Уход Джуда Беллингема и плохая форма Аллера с Адейеми вынудила команду пойти на тактические перестроения. Терзич перешел на 4-2-3-1: Нмеча дополняет Эмре Джана в опорной зоне, Брандта перевели на фланг и он там не затерялся (выдав результативную серию из 8 матчей подряд), а также воскресла карьера нетленного Марко Ройса, который посреди недели вывел БД в 1/8 Кубка Германии голом в ворота "Хоффенхайма" (1:0).

Пока Терзич искал оптимальный состав, "Боруссия" откровенно хромала в позиционной атаке (хотя этот компонент до сих пор не впечатляет). На старте кампании этот недостаток маскировали лучшие стандарты в лиге (5.8 ожидаемых голов) и отличная форма Дониэлла Малена. Были дурацкие ничьи с "Бохумом" (1:1) и "Хайденхаймом" (2:2), а также поражение ПСЖ (2:0) в ЛЧ, но в остальном команда справляется солидно. Поправились дела и в защите. Дыр всё ещё хватает, но Хуммельс и Кобель тащат на полную, благодаря чему 5 из 7 последних игр Дортмунд отыграл на ноль.

В последние недели у "Боруссии" было немало небольших повреждений у целой группы ключевых игроков (Кобель, Нмеча, Джан, Забитцер), но перед Классикером все успели поправиться. Даже основной левый фулбек Бенсебаини отбыл дисквалификацию, хотя к алжирцу было немало вопросов этой осенью. В лазарете остался только Жюльен Дюранвиль. Хотя у 17-летнего полузащитника всё равно не было никаких шансов на игровое время в таком поединке.

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Бавария

"Бавария" потеряла всего 4 очка в дебютных 9 турах Бундеслиги и идёт со 100-процентным результатом в Лиге Чемпионов после первого круга. В октябре команда провела идеальный отрезок, выиграв все матчи во всех турнирах. Харри Кейн быстро адаптировался к новому месту работы, набрав уже 17 результативных действий в чемпионате (12+5). Не так давно были эпично избиты "Бохум" (7:0) и "Дармштадт" (8:0). Но критики Томаса Тухеля не утихают.

Маттеус и компания снова в пух и прах разнесли баварцев после фееричного вылета от представителя третьего дивизиона "Саарбрюкена" (2:1) в Кубке Германии посреди недели. Но поводы для критики давали и неубедительные матчи с "Копенгагеном" (1:2) и "Галатасараем" (1:3) в ЛЧ, в которых не было и намёка на типичную доминацию "Баварии" и контроль над происходящим. Эта версия мюнхенцев уничтожает в переходных фазах за счёт классной формы Лероя Сане и наличия нового топ-фронтмена на острие. Но в остальных компонентах команда не впечатляет.

Перед выездом в Дортмунд у Тухеля хватает поводов для беспокойства. Незаменимый Киммих из-за дисквалификации оставил опорную зону работягам Лаймеру и Горецке. Также на неделе тяжелую травму получил де Лигт. Несколько недель вне игры оставались упомянутый Горецка и Гнабри. Они успели долечиться, но их кондиции вызывают вопросы. Как и Нойер, который проведёт всего третью игру после годичного отсутствия.

Статистика и факты

Брандт отличался результативными действиями в 8 последних матчах Бундеслиги. Это лучшая серия для игрока Дортмунда с 2021-го года, когда у Холанда был идентичный отрезок.

"Боруссия" не проигрывала в 17 последних матчах Бундеслиги. Последний раз они уступили как раз "Баварии" в апреле прошлого года.

"Боруссия" в родных стенах не проигрывала в 20 последних играх Бундеслиги.

Кейн – лидер Бундеслиги по результативным действиями (12+5).

"Бавария" забила 44 гола в 13 последних Классикерах. В 12 из них мюнхенцы забивали как минимум 2 мяча.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини – Нмеча, Джан – Мален, Ройс, Брандт – Фюллькруг

Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано, Ким, Дэвис – Лаймер, Горецка– Сане, Мусиала, Коман – Кейн

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – Бавария от UA-Футбол

Несмотря на роскошные серии в Бундеслиге, к игре обоих немецких топов хватает вопросов в новом сезоне. "Боруссия" всегда грозна дома, не проиграв ни один матч на "Сигнал Идуна Парк" в чемпионате из 20 последних. Но если парни Терзича не проиграют в субботу, это всё равно будет сенсацией.

Результат прогнозировать трудно, но в чём можно не сомневаться – так это в открытом динамичном футболе. В последних 8 личных встречах эти двое пробивали отметку тотал выше 3.5. И учитывая дыры в обоих оборонах и класс линий атаки, в продолжении этого тренда можно не сомневаться. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом 1.93.