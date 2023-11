Майнц расторг контракт с Эль-Гази: игрок поддержал Палестину

"Майнц" разорвал контракт с вингером Эль-Гази. Он заявил, что не жалеет о публичной поддержке Палестины после того, как его отстранили от состава.

Эль-Гази высказал поддержку Палестине, после чего был отстранен от состава. Он снова высказался в поддержку народа в войне с Израилем. После этого клуб решил разорвать контракт.

Полузащитник подписал контракт с "Майнцом" только в конце сентября и успел провести за клуб три поединка, отличившись 1 результативной передачей.

