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Боруссия Д – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия

Где покажут в прямом эфире матч Боруссия Дортмунд – Бавария, Бундеслига, 4 ноября 2023

Боруссия Д – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото: пресслужби ФК "Баварія"

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"Бавария" после вылета из Кубка Германии от команды из третьей лиги едет в гости к "Боруссии" Дортмунд. Главный поединок Бундеслиги пройдет в рамках 10-го тура.

Матч Боруссии и Баварии начнется в 19:30 4 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports+ на платформе MEGOGO.

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Трансляція матчу Борусія Дортмунд – Баварія
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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