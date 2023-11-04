Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Д – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Где покажут в прямом эфире матч Боруссия Дортмунд – Бавария, Бундеслига, 4 ноября 2023
Фото: пресслужби ФК "Баварія"
"Бавария" после вылета из Кубка Германии от команды из третьей лиги едет в гости к "Боруссии" Дортмунд. Главный поединок Бундеслиги пройдет в рамках 10-го тура.
Матч Боруссии и Баварии начнется в 19:30 4 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports+ на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.