Боруссия Д – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

"Бавария" после вылета из Кубка Германии от команды из третьей лиги едет в гости к "Боруссии" Дортмунд. Главный поединок Бундеслиги пройдет в рамках 10-го тура.

Матч Боруссии и Баварии начнется в 19:30 4 ноября.

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