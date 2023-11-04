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Боруссия Дортмунд - Бавария: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Германия

Ожидаем интересный футбол

Боруссия Дортмунд - Бавария: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В рамках 10 тура Бундеслиги 2023/24 состоится Дер-Классикер – дортмундская "Боруссия" в родных стенах будет принимать действующего чемпиона Германии мюнхенскую "Баварию". Напомним, что в прошлом сезоне именно эти две команды до последнего вели борьбу за чемпионство, которое ускользнуло из рук "шмелей" из-за потери очков в заключительном матче.

Перед этой принципиальной дуэлью мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Комментарии
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Smooth da Hustler (Львів)
04.11.2023 в 11:50
Що за глюки, видно тільки пів квізу
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Комментарии 1
Smooth da Hustler (Львів)
04.11.2023 в 11:50
Що за глюки, видно тільки пів квізу
Ответить
0
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