Попали под горячую руку. Боруссия Д - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов

"Бавария" после поражения в кубке Германии возвращается в чемпионат настроенной на победу. Кейн начинает с хет-трика в дебютном Дер Класикер, а дортмундцы не могут победить мюнхенцев уже 11 поединков подряд.

К тому же новичок Харри стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил 15 голов в первых 10 играх чемпионата.