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Попали под горячую руку. Боруссия Д - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов

Германия
Обновлено

Боруссия Д - Бавария ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.11.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Попали под горячую руку. Боруссия Д - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Баварія"

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"Бавария" после поражения в кубке Германии возвращается в чемпионат настроенной на победу. Кейн начинает с хет-трика в дебютном Дер Класикер, а дортмундцы не могут победить мюнхенцев уже 11 поединков подряд.

К тому же новичок Харри стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил 15 голов в первых 10 играх чемпионата.

Бундеслига, 10-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д - Бавария 0:4
Голы: Упамекано 4, Кейн 9, 72, 90+3

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