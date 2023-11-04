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Попали под горячую руку. Боруссия Д - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов
Боруссия Д - Бавария ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.11.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Баварія"
"Бавария" после поражения в кубке Германии возвращается в чемпионат настроенной на победу. Кейн начинает с хет-трика в дебютном Дер Класикер, а дортмундцы не могут победить мюнхенцев уже 11 поединков подряд.
К тому же новичок Харри
Бундеслига, 10-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Голы: Упамекано 4, Кейн 9, 72, 90+3
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