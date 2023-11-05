Реал все ближе к подписанию Дэвиса

Как сообщает издание Football España, мадридский "Реал" будет пытаться в конце сезона подписать защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

Контракт игрока с немецким клубом истекает в 2025 году. Однако переговоры о его продолжении, похоже, зашли в тупик.

Таким образом, летом 2024 года его цена должна быть снижена для "Реала", если отношения Дэвиса с "Баварией" не улучшатся.

В этом сезоне 23-летний защитник отиграл 10 матчей и отличился тремя ассистами.