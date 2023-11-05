Бавария планирует продлить контракт с Ульрайхом

Мюнхенская "Бавария" и голкипер Свен Ульрайх провели первые переговоры, сообщили Bayern & Germany, ссылаясь на журналиста Тоби Альтшеффля.

Похоже, что проблем в заключении соглашения быть не должно. 35-летний футболист хочет завершить карьеру именно в Мюнхене. Кроме этого, рассчитывает продолжить работу в клубе на новой должности.

В этом сезоне Ульрайх начинал основным голкипером, пока не восстановился от травмы Мануэль Нойер.