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Бавария планирует продлить контракт с Ульрайхом

Германия

Голкипер тоже не против

Бавария планирует продлить контракт с Ульрайхом

wikipedia

UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" и голкипер Свен Ульрайх провели первые переговоры, сообщили Bayern & Germany, ссылаясь на журналиста Тоби Альтшеффля.

Похоже, что проблем в заключении соглашения быть не должно. 35-летний футболист хочет завершить карьеру именно в Мюнхене. Кроме этого, рассчитывает продолжить работу в клубе на новой должности.

В этом сезоне Ульрайх начинал основным голкипером, пока не восстановился от травмы Мануэль Нойер.

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Бавария (Мюнхен) Свен Ульрайх
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Источник:
Bayern & Germany
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