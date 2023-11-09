  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария на 3 недели потеряла ключевого полузащитника
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария на 3 недели потеряла ключевого полузащитника

Германия

20-летний футболист пропустит матчи сборной

Бавария на 3 недели потеряла ключевого полузащитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала будет восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия, полученной им в минувшем матче Лиги чемпионов с "Галатасараем" (2:1), в течение двух-трёх недель. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что из-за своего повреждения 20-летний футболист будет недоступен на ближайшие товарищеские матчи сборной Германии с Турцией и Австрией.

Напомним, Мусиала повредил подколенное сухожилие на 39-й минуте матча с турецким клубом, когда неудачно потянулся за передачей нападающего Гарри Кейна.

По теме
yellow-arrow
Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обойдя Касильяса. Больше только у Роналду
yellow-arrow
Бавария заинтересована в приобретении полузащитника Реала Сосьедад
yellow-arrow
Простой план Динамо, первые шаги Шахтера Пушича, везение Барсы и выпадение Зинченко из основы Арсенала? Обзор топ-матчей уик-энда
Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде