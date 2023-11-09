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Бавария на 3 недели потеряла ключевого полузащитника
20-летний футболист пропустит матчи сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала будет восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия, полученной им в минувшем матче Лиги чемпионов с "Галатасараем" (2:1), в течение двух-трёх недель. Об этом пишет Bild.
Сообщается, что из-за своего повреждения 20-летний футболист будет недоступен на ближайшие товарищеские матчи сборной Германии с Турцией и Австрией.
Напомним, Мусиала повредил подколенное сухожилие на 39-й минуте матча с турецким клубом, когда неудачно потянулся за передачей нападающего Гарри Кейна.
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