Бавария на 3 недели потеряла ключевого полузащитника

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала будет восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия, полученной им в минувшем матче Лиги чемпионов с "Галатасараем" (2:1), в течение двух-трёх недель. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что из-за своего повреждения 20-летний футболист будет недоступен на ближайшие товарищеские матчи сборной Германии с Турцией и Австрией.

Напомним, Мусиала повредил подколенное сухожилие на 39-й минуте матча с турецким клубом, когда неудачно потянулся за передачей нападающего Гарри Кейна.