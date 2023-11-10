Боруссия М – Вольфсбург 4:0. Праздник в Менхенгладбахе

Бундеслига. 11-й тур

Менхенглабах, Боруссия Парк

Боруссия М – Вольфсбург 4:0

Голы: Чванчара 16, Райтц 42, Онора 65, Плеа 71

"Боруссия" провела свой лучший матч при Жерардо Сеоане и один из лучших за последние годы, разгромив дома крепкий "Вольфсбург". Плохой матч одного из лучших вратарей Бундеслиги Куна Кастельса совпал с редким днём, когда у Менхенгладбаха выходило показать всё лучшее, что есть в их игре. Как результат – самая крупная победа за два полных года и первый сухой матч в кампании.

Хозяева с первых минут начали серьёзное давление на соперника, и первый гол был лишь делом времени. "Боруссия" в блестящей манере растягивала узкие 4-4-2 гостей за счёт активных действий латералей. Особенно в этом преуспел Франк Онора на правом краю, в зоне, где "волкам" приходилось весьма тяжко.

На 16-й минуте фразцуз сыграл в стеночку с соотечественником Плеа, без сопротивления забежал за спину Каминьски (Ковач доверился ему со ставкой на его скорость в контратаках), и нашёл в штрафной набежавшего Чванчару. Как итог – 4-й гол чешского новичка в сезоне.

Чванчара мог до перерыва оформлять дубль, но толком не успел приложиться по мячу после паса из глубины и Кастельс нивелировал угрозу. Также Кун был великолепен после дальнего удара Плеа, который наконец набрал форму и стал полезен не только в подыгрыше, но и на острие. Но перед самым перерывом бельгийский кипер "волков" перечеркнул все свои старания, неудачным пасом подарив Райтцу возможность забить свой первый гол за родной клуб.

Во втором тайме шоу продолжилось. "Вольфсбург" предпринял попытку штурма в дебюте, но вместо этого наткнулся на парочку острейших контратак на свои ворота. Если бы не шикарная игра Борнаува на подстраховке, Чванчара мог бы забить ещё минимум дважды. Но вместо чеха это вскоре сделал другой летний новичок – Онора.

"Вольфсбург" так готовился к самым опасным угловым в Бундеслиге (до сегодня у Гладбаха их было 6), что насытил штрафную почти полным составом. Это позволило Нетцу найти абсолютно свободного Онора на линии штрафной, который влупил в ближний угол. Кастельс вновь не выручил. Напоследок после очередной размашистой атаки правым флангом свой редкий гол нашёл Алассан Плеа.

4:0. "Боруссия" очень обнадёжила своей игрой перед международной паузой. Команда уже лучше обороняется в тройке ЦЗ. Возвращение к былым кондициям Ману Коне вернуло баланс в центре поля и развязало руку креативным Райтцу и Нойхаусу. Наконец какую-то поддержку стал получать Чванчара благодаря оживлению Плеа. Вопрос лишь в одном – это был разовый перфоманс или Гладбах постепенно начнёт обретать стабильность. Опыт склоняет к первому варианту.

Также часть этих восторгов напрямую связана с провальной игрой "волков". Парни Нико Ковача с каждой неделей выглядят всё хуже, набрав всего один пункт в 5 последних турах. Если после международного перерыва тенденция сохранится, то хорватскому тренеру придётся искать новое место работы. Наведения порядка в раздевалке и хорошая физическая форма коллектива дала свои плоды. Но прогресса в игре команды не наблюдается.

Боруссия М: Николас – Скалли, Эльведи, Вебер (Кьяродиа, 83) – Онора, Вайгль, Коне (Крамер, 77), Райтц (Ранос, 87), Нетц – Плеа (Нгуму, 83), Чванчара (Нойхаус, 77)

Вольфсбург: Кастельс – Мэле, Цезигер, Борнаув, Рожерио (Коцца, 46) – Паредес (Черны, 67), Арнольд, Вранкс, Каминьски (Баку, 55) – Винд, Тиагу Томаш (Маер, 54)

Предупреждения: Эльведи 29, Коцца 84 – Арнольд 33, Вранкс 69