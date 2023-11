Форвард Вердера - самый результативный немец в Бундеслиге 2023 году

Самый результативный немец в Бундеслиге - это игрок "Вердера", форвард Марвин Дукш

На счету 29-летнего немца в турнире текущего года 13 голов. В этом сезоне немецкого чемпионата Дукш сыграл 10 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

13 - Marvin Ducksch has scored 13 goals in the Bundesliga in 2023, more than any other German player. Premiere. pic.twitter.com/o1HXzX9vnt