Переход Боатенга в состав новичка Бундеслиги провалился

Переход центрального защитника Джерома Боатенга а "Хайденхайм" не удался. Об этом сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на BILD.

Агент футболиста сказал, что клуб приглашал защитника в свои ряды, однако затем заявил об отсутствии переговоров с игроком.

“Мы удивлены заявлением клуба о том, что они отвергли такую возможность. Они приглашали нас, они просили о встрече, но Джером никогда не обещал им перейти и не выражал своего желания это сделать”, - сообщил Толга Дирикан.

Отметим, что Боатенг с июля находится в статусе свободного агента. Инсайдеры сообщали об интересе со стороны "Баварии", однако 35-летний футболист все еще официально не подписал новый контракт.

"Хайденхайм" находится на 13 месте в Бундеслиге. В прошлом сезоне клуб победил во втором дивизионе Германии, благодаря чему поднялся на одну ступеньку выше.