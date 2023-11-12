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Переход Боатенга в состав новичка Бундеслиги провалился
У защитника не было желания этого делать
Getty Images / Global Images Ukraine
Переход центрального защитника Джерома Боатенга а "Хайденхайм" не удался. Об этом сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на BILD.
Агент футболиста сказал, что клуб приглашал защитника в свои ряды, однако затем заявил об отсутствии переговоров с игроком.
“Мы удивлены заявлением клуба о том, что они отвергли такую возможность. Они приглашали нас, они просили о встрече, но Джером никогда не обещал им перейти и не выражал своего желания это сделать”, - сообщил Толга Дирикан.
Отметим, что Боатенг с июля находится в статусе свободного агента. Инсайдеры сообщали об интересе со стороны "Баварии", однако 35-летний футболист все еще официально не подписал новый контракт.
"Хайденхайм" находится на 13 месте в Бундеслиге. В прошлом сезоне клуб победил во втором дивизионе Германии, благодаря чему поднялся на одну ступеньку выше.
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