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Переход Боатенга в состав новичка Бундеслиги провалился

Германия
Обновлено

У защитника не было желания этого делать

Переход Боатенга в состав новичка Бундеслиги провалился

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Переход центрального защитника Джерома Боатенга а "Хайденхайм" не удался. Об этом сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на BILD.

Агент футболиста сказал, что клуб приглашал защитника в свои ряды, однако затем заявил об отсутствии переговоров с игроком.

“Мы удивлены заявлением клуба о том, что они отвергли такую возможность. Они приглашали нас, они просили о встрече, но Джером никогда не обещал им перейти и не выражал своего желания это сделать”, - сообщил Толга Дирикан.

Отметим, что Боатенг с июля находится в статусе свободного агента. Инсайдеры сообщали об интересе со стороны "Баварии", однако 35-летний футболист все еще официально не подписал новый контракт.

"Хайденхайм" находится на 13 месте в Бундеслиге. В прошлом сезоне клуб победил во втором дивизионе Германии, благодаря чему поднялся на одну ступеньку выше.

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Джером Боатенг Хайденхайм
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Источник:
BILD
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