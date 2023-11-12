Вердер – Айнтрахт 2:2. Боевая ничья

Бундеслига, 11-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Айнтрахт 2:2

Голы: Дукш 45+2 (п), Борре 50 – Схири 65, Смолчич 75

"Вердер" и "Айнтрахт" выдали яркую перестрелку, которая закончилась боевой ничьей. Бременцы безжалостно наказывали гостей за немногочисленные ошибки и вели в два мяча в дебюте второго тайма. Но "орлам" хватило воли не сдаться и переломить ход встречи, и избежать первого поражения в ноябре.

"Орлы" приехали на "Везештадион" в качестве фаворита. Франкфуртцы неспешно начали сезон, но набрали приличную форму и стали показывать тот футбол, который от их них требует Дино Топмёллер. И это дало плоды в виде 8 матчей без поражений во всех турнирах.

Но в дебюте сегодняшнего поединка не было видно ни фирменных размашистых комбинаций "Айнтрахта" через фланги, ни привычной остроты от Омара Мармуша. Половина тайма прошла в постоянной борьбе за мяч в центре поля, а под конец тайма что-то показывал исключительно "Вердер".

И им удалось неожиданно забить до перерыва. "Айнтрахт" ужасающе ошибся на собственном стандарте. Латерали команды Макс и Бута боролись за подбор между собой, пока Романо Шмид подбирал мяч и убегал к чужим владениям. Потом Бута догнал соперника, но выбил мяч прямо на ногу другому, а того в панике сбил Кнауфф.

11-метровый за такой цирк – справедливый приговор. И новый форвард Бундестим Марвин Дукш уверенно его исполнил, открыв счёт в матче. Сразу после перерыва Бремен вышел в контратаку и удвоил перевес. Биттенкурт классно накинул на голову Борре, а тот поразил ворота бывшей команды.

Игра казалось законченной, но только не для гостей. Кнауфф буквально через 5 минут обязан был сокращать разрыв, но залепил выше ворот с пары метров. Но вскоре это сделал Схири, шикарно приложившись издали ударом под самую штангу. Затем "орлы" начали штурмовать со стандартов. Смолчич после штрафного добил мяч ударом в упор и сравнял.

Затем тот же Схири обязан был выводить гостей вперёд. После корнера угрожал и Гётце. Но хозяева устояли и смогли сохранить хотя бы ничью. 2:2. "Айнтрахт" Топмёллера начинает нравится всерьёз.

Вердер: Цеттерер – Вайзер, Юнг, Велькович, Фридль, Деман – Битенкур (Линен, 66), Стаге, Шмид – Дукш (Вольтемаде, 90), Борре (Нджинма, 82)

Айнтрахт Ф: Трапп – Тута, Смолчич, Пачо – Бута (Дина-Эбимбе, 46), Схири, Ларссон, Макс (Нкунку, 56) – Шаиби (Гетце, 46), Мармуш (Ферри, 90), Кнауфф (Хеуге, 64)

Предупреждения: Юнг 47 – Шаиби 25, Макс 37, Кнауфф 45