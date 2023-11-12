Бундеслига, 11-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Фрайбург 3:1

Голы: Симонс 6, Опенда 79 (п), Баумгартнер 80 – Рель 45+6

Эффектный выход Кристофа Баумгартнера на замену позволил "РБ Лейпциг" переломить ход непростого поединка с "Фрайбургом". Австриец заработал решающий пенальти для Опенды, а через минуту сам снял все вопросы о победителе точным ударом в верхний угол. Таким образом "РБ Лейпциг" добывает важную победу перед перерывом на сборные и перечеркивает неудачную серию последних недель.

Боссы Лейпцига при летней перестройке атаки возлагали на трансфер Баумгартнера большие надежды, о чём свидетельствует его 24-миллионный ценник. Но как и другому экс-игроку "Хоффенхайма" Давиду Рауму, сразу заиграть на РБ Арене ему не удалось. До сегодня Кристоф ассистом помог добить "Дармштадт" и забил один из 6 голов "быков" в ворота "Кёльна" – на этом всё. И это не сколько вина самого игрока, сколько блеск других новичков.

Арендованный у ПСЖ Хави Симонс так ярко засиял на старте немецкого сезона, что сходу завоевал доверие Розе. И в очередной раз его оправдал в дебюте этой встречи, положив роскошный дальний удар в нижний угол Атуболу. Плюс по новому засиял Дани Ольмо, прогресс которого снова остановила травма, да и Эмиль Форсберг как всегда держит высокую планку.

Но сегодня талант Баумгартнера наконец начал проявляться на новом месте. Несмотря на результативный дебют, "РБ Лейпциг" столкнулся с серьёзными трудностями, пытаясь пройти упёртую оборону "Фрайбурга" во второй раз. А ещё хуже стало, когда хозяева уснули в концовке тайма, и позволили Рёлю протащить мяч через полполя, обойти троих защитников и хладнокровно сравнять счёт на 6-й компенсированной.

На второй тайм Лейпциг вышел без новых идей в атаке. Раума надёжно прикрыли, Шлагер и Айдара вяло разыгрывали из глубины, а на Хави Симонсе висело сразу по несколько оппонентов. "Фрайбург" даже не пытался атаковать, нанеся меньше ударов, чем один лишь Опенда. Но парней Штрайха это устраивало, пока счёт был равным, а время истекало.

Всё изменил выход Баумгартнера. Кристоф своими фирменными открываниями и наглыми заходами по лицевой серьёзно добавил динамики Лейпцигу. Один из таких слаломов закончился фолом Грифо и заработанным пенальти. Опенда реализовал, и не успели гости опомниться, как тут же Баумгартнер с паса Симонса порвал сетку Атуболу.

3:1. Лейпциг после двух последовательный неудач на домашней арене и крайне неубедительной победы над "Црвеной Звездой" в ЛЧ снова показывает характер. Крепкий и цепкий "Фрайбург" может доставить неудобства любому, но "быки" этот тест сегодня прошли.

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан (Хенрихс, 63), Клостерманн, Лукеба, Раум – Шлагер, Айдара (Кампль, 68) – Форсберг (Баумгартнер, 63), Симонс (Ленц, 86) – Опенда, Шешко (Поульсен, 63)

Фрайбург: Атуболу – Гульде, Гинтер, Линхарт – Сильдийя, Хефлер, Эггештайн, Вайсхаупт – Грифо (Грегорич, 79), Рель (Доан, 79) – Хелер

Предупреждения: Айдара 62, Опенда 63