Бавария закончила финансовый год с прибылью 31-й раз подряд - это рекорд

Мюнхенская "Бавария" опубликовала отчет по итогам финансового года, который длился с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го.

Оборот мюнхенского клуба за год вырос с 665,7 млн евро до рекордных 854,2 млн. Собственный капитал "Баварии" вырос до 536,5 миллионов евро. Прибыль клуба до уплаты налогов составила 54,5 млн евро, чистая прибыль - 35,7 млн.

"Бавария" завершила финансовый год с прибылью 31-й раз подряд - это рекордный показатель для мирового футбола.