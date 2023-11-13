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Бавария закончила финансовый год с прибылью 31-й раз подряд - это рекорд
Мюнхенцы закончили финансовый год с прибылью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" опубликовала отчет по итогам финансового года, который длился с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го.
Оборот мюнхенского клуба за год вырос с 665,7 млн евро до рекордных 854,2 млн. Собственный капитал "Баварии" вырос до 536,5 миллионов евро. Прибыль клуба до уплаты налогов составила 54,5 млн евро, чистая прибыль - 35,7 млн.
"Бавария" завершила финансовый год с прибылью 31-й раз подряд - это рекордный показатель для мирового футбола.
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