В контракте Хаби Алонсо с Байером прописаны отступные для мадридского Реала

Соглашение испанского тренера Хаби Алонсо с "Байером" предусматривает отступные для мадридского "Реала". Об этом сообщает Spox.

По информации источника, в контракте специалиста указана точная сумма, после уплаты которой он может стать тренером "сливочных". Эта сумма варьируется в диапазоне от € 15 до € 18 млн и действует только для мадридского клуба.

Отмечается, что Алонсо не стал бы продлевать контракт с "аспириновыми" до 2026 года, если бы руководство немецкого клуба не согласилось на включение такого пункта.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алонсо является главным кандидатом на замену действующему тренеру мадридцев - Карло Анчелотти. Напомним, "Байер" под руководством испанского специалиста ни разу не проиграл в текущем сезоне (17 побед и одна ничья).