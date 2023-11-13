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В контракте Хаби Алонсо с Байером прописаны отступные для мадридского Реала
в контракте специалиста указана сумма, после уплаты которой он может стать тренером сливочных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Соглашение испанского тренера Хаби Алонсо с "Байером" предусматривает отступные для мадридского "Реала". Об этом сообщает Spox.
По информации источника, в контракте специалиста указана точная сумма, после уплаты которой он может стать тренером "сливочных". Эта сумма варьируется в диапазоне от € 15 до € 18 млн и действует только для мадридского клуба.
Отмечается, что Алонсо не стал бы продлевать контракт с "аспириновыми" до 2026 года, если бы руководство немецкого клуба не согласилось на включение такого пункта.
Ранее в СМИ появилась информация, что Алонсо является главным кандидатом на замену действующему тренеру мадридцев - Карло Анчелотти. Напомним, "Байер" под руководством испанского специалиста ни разу не проиграл в текущем сезоне (17 побед и одна ничья).
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