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Полузащитник Лейпцига зимой покинет клуб и уедет в США
Швед покинет состав "быков" после 8 лет выступлений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский полузащитник "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг покинет клуб зимой, сообщает Bild.
По информации источника, 32-летний футболист принял решение переехать в MLS. Он пополнит состав "Нью-Йорк Ред Буллз". Отмечается, что о подпищет долгосрочный контракт.
У Форсберга остается трудовой договор с "Лейпцигом" до 2025 года, и в последние недели неоднократно велись переговоры о его продлении, но они так и не увенчались успехом.
Эмиль выступает за "быков" с января 2015 года. В нынешнем сезоне швед отыграл 15 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Всего он провел 318 поединков за немецкую команду.
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