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Унион сообщил об увольнении главного тренера Урса Фишера
Фишер покидает клуб
Фото: facebook.com/1.FCUnionBerlin
"Унион" Берлин на официальном сайте сообщил, что главный тренер Урс Фишер покидает клуб.
Отмечается, что это совместное решение принял президент клуба Дирк Зинглер и Урс Фишер во время личной беседы в понедельник днем.
Урс Фишер занял должность главного тренера команды в июле 2018 года. В первом сезоне ему удалось подняться с командой в Бундеслигу, и далее было уверенное сохранение места в высшем футбольном дивизионе Германии.
В течение следующих трех сезонов команда под руководством Урса Фишера заняла седьмое, пятое и четвертое места в турнирной таблице, впервые в истории клуба получив путевки в Лигу конференций, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Таким образом, Урс Фишер вошел в историю клуба как самый успешный тренер на сегодняшний день.
Вместе с Урсом Фишером клуб покидает помощник тренера Маркус Хоффманн. В качестве временного главного тренера командой до дальнейшего уведомления будет руководить наставник "Униона" U19 Марко Гроте.
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