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Унион сообщил об увольнении главного тренера Урса Фишера

Германия

Фишер покидает клуб

Унион сообщил об увольнении главного тренера Урса Фишера

Фото: facebook.com/1.FCUnionBerlin

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

"Унион" Берлин на официальном сайте сообщил, что главный тренер Урс Фишер покидает клуб.

Отмечается, что это совместное решение принял президент клуба Дирк Зинглер и Урс Фишер во время личной беседы в понедельник днем.

Урс Фишер занял должность главного тренера команды в июле 2018 года. В первом сезоне ему удалось подняться с командой в Бундеслигу, и далее было уверенное сохранение места в высшем футбольном дивизионе Германии.

В течение следующих трех сезонов команда под руководством Урса Фишера заняла седьмое, пятое и четвертое места в турнирной таблице, впервые в истории клуба получив путевки в Лигу конференций, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Таким образом, Урс Фишер вошел в историю клуба как самый успешный тренер на сегодняшний день.

Вместе с Урсом Фишером клуб покидает помощник тренера Маркус Хоффманн. В качестве временного главного тренера командой до дальнейшего уведомления будет руководить наставник "Униона" U19 Марко Гроте.

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Урс Фишер Унион (Берлин)
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Источник:
fc-union-berlin
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
15.11.2023 в 13:40
Урс Фишер - очень крутой тренер, наверняка долго без работы не останется
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
15.11.2023 в 13:40
Урс Фишер - очень крутой тренер, наверняка долго без работы не останется
Ответить
0
0

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