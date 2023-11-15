Унион сообщил об увольнении главного тренера Урса Фишера

"Унион" Берлин на официальном сайте сообщил, что главный тренер Урс Фишер покидает клуб.

Отмечается, что это совместное решение принял президент клуба Дирк Зинглер и Урс Фишер во время личной беседы в понедельник днем.

Урс Фишер занял должность главного тренера команды в июле 2018 года. В первом сезоне ему удалось подняться с командой в Бундеслигу, и далее было уверенное сохранение места в высшем футбольном дивизионе Германии.

В течение следующих трех сезонов команда под руководством Урса Фишера заняла седьмое, пятое и четвертое места в турнирной таблице, впервые в истории клуба получив путевки в Лигу конференций, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Таким образом, Урс Фишер вошел в историю клуба как самый успешный тренер на сегодняшний день.

Вместе с Урсом Фишером клуб покидает помощник тренера Маркус Хоффманн. В качестве временного главного тренера командой до дальнейшего уведомления будет руководить наставник "Униона" U19 Марко Гроте.