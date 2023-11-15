Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги

Немка Мари-Луизе Эта вошла в штаб Марко Гроте, который стал исполняющим обязанности главного тренера "Униона". Ранее они вместе работали с "Унион" U19.

Эта стала первым тренером-женщиной на этой должности в истории Бундеслиги, пишет пресс-служба чемпионата Германии.

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В качестве футболистки 32-летняя уроженка Дрездена за свою карьеру выигрывала Лигу чемпионов УЕФА среди женщин в 2010 году и трижды подряд короны Бундеслиги. Она продолжила играть за "Гамбург", "Клоппенбург" и бременский "Вердер", и завершила карьеру в возрасте 26 лет.

В этом сезоне "Унион" идет на последнем месте в Бундеслиге, набрав 6 очков в 11 матчах.