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Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги
Она будет работать с аутсайдером лиги
Фото: IMAGO/Matthias Koch
Немка Мари-Луизе Эта вошла в штаб Марко Гроте, который стал исполняющим обязанности главного тренера "Униона". Ранее они вместе работали с "Унион" U19.
Эта стала первым тренером-женщиной на этой должности в истории Бундеслиги, пишет пресс-служба чемпионата Германии.
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В качестве футболистки 32-летняя уроженка Дрездена за свою карьеру выигрывала Лигу чемпионов УЕФА среди женщин в 2010 году и трижды подряд короны Бундеслиги. Она продолжила играть за "Гамбург", "Клоппенбург" и бременский "Вердер", и завершила карьеру в возрасте 26 лет.
В этом сезоне "Унион" идет на последнем месте в Бундеслиге, набрав 6 очков в 11 матчах.
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