Бавария надеется бесплатно подписать Мбаппе

"Бавария" заинтересована в форварде "ПСЖ" Килиане Мбаппе, пишет Sport1.

По данным источника, в "Баварии" сомневаются в реальности перехода 24-летнего француза из-за его высокой зарплаты, но его имя несколько раз всплывало в дискуссиях руководства мюнхенцев. В клубе не исключают возможность, что они могут вступить в борьбу за бесплатное подписание игрока.

Ранее главный тренер "Баварии" Томас Тухель в шутку заявил, что привезет Мбаппе в Мюнхен на велосипеде, если форвард "ПСЖ" согласится на переход.