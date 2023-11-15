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Бавария надеется бесплатно подписать Мбаппе
Посмотрим, удастся ли
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" заинтересована в форварде "ПСЖ" Килиане Мбаппе, пишет Sport1.
По данным источника, в "Баварии" сомневаются в реальности перехода 24-летнего француза из-за его высокой зарплаты, но его имя несколько раз всплывало в дискуссиях руководства мюнхенцев. В клубе не исключают возможность, что они могут вступить в борьбу за бесплатное подписание игрока.
Ранее главный тренер "Баварии" Томас Тухель в шутку заявил, что привезет Мбаппе в Мюнхен на велосипеде, если форвард "ПСЖ" согласится на переход.
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