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Бавария надеется бесплатно подписать Мбаппе

Германия

Посмотрим, удастся ли

Бавария надеется бесплатно подписать Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

"Бавария" заинтересована в форварде "ПСЖ" Килиане Мбаппе, пишет Sport1.

По данным источника, в "Баварии" сомневаются в реальности перехода 24-летнего француза из-за его высокой зарплаты, но его имя несколько раз всплывало в дискуссиях руководства мюнхенцев. В клубе не исключают возможность, что они могут вступить в борьбу за бесплатное подписание игрока.

Ранее главный тренер "Баварии" Томас Тухель в шутку заявил, что привезет Мбаппе в Мюнхен на велосипеде, если форвард "ПСЖ" согласится на переход.

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Бавария (Мюнхен) Килиан Мбаппе
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Источник:
Sport1
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