Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в "Баварии".

Английский нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 48% голосов. Он опередил Лероя Сане (20%) и Свена Ульрайха (11%).

В октябре Кейн провел 5 матчей за "Баварию", в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.