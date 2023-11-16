Германия
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Кейн признан лучшим игроком месяца в Баварии
Нападающий победил в голосовании болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в "Баварии".
Английский нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 48% голосов. Он опередил Лероя Сане (20%) и Свена Ульрайха (11%).
В октябре Кейн провел 5 матчей за "Баварию", в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.
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