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Кейн признан лучшим игроком месяца в Баварии

Германия

Нападающий победил в голосовании болельщиков

Кейн признан лучшим игроком месяца в Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в "Баварии".

Английский нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 48% голосов. Он опередил Лероя Сане (20%) и Свена Ульрайха (11%).

В октябре Кейн провел 5 матчей за "Баварию", в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.

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Источник:
fcbayern
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