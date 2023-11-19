Ньюкасл может приобрести сенегальского форварда, идущего вторым в Бундеслиге по системе гол+пас

По информации Football Insider, нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси может перейти в "Ньюкасл" в это зимнее трансферное окно.

Football Insider считает что "Ньюкасл" решили активировать сумму отступных которая составляет 17,5 млн евро.

В текущем сезоне Гирасси провел 10 матчей, забил 16 голов и отдал две результативных передач. За "Штутгарт" сенегалец начал выступать с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2026 года.

Сейчас Серу Гирасси является вторым лучшим игроком Бундеслиги по системе "гол+пас" после Харри Кейна.