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Ньюкасл может приобрести сенегальского форварда, идущего вторым в Бундеслиге по системе гол+пас

Германия

Ньюкасл может активировать суму отступных за нападающего Штутгарта

Ньюкасл может приобрести сенегальского форварда, идущего вторым в Бундеслиге по системе гол+пас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации Football Insider, нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси может перейти в "Ньюкасл" в это зимнее трансферное окно.

Football Insider считает что "Ньюкасл" решили активировать сумму отступных которая составляет 17,5 млн евро.

В текущем сезоне Гирасси провел 10 матчей, забил 16 голов и отдал две результативных передач. За "Штутгарт" сенегалец начал выступать с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2026 года.

Сейчас Серу Гирасси является вторым лучшим игроком Бундеслиги по системе "гол+пас" после Харри Кейна.

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Серу Гирасси
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Источник:
Football Insider
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