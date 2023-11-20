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Эффект Кейна. Ожидается рекорд по количеству проданных футболок игрока Баварии за один сезон

Германия

Фанаты полюбили новичка

Эффект Кейна. Ожидается рекорд по количеству проданных футболок игрока Баварии за один сезон

Фото: fcbayern.com

UA-Футбол
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Гарри Кейн только в этом сезоне перешел в Баварию, а уже за короткое время сумел поставить много рекордов.

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Скоро может обновиться еще один показатель, к которому причастен Кейн. Сообщается, что "Бавария" планирует продать до конца сезона 100 000 футболок Гарри. Уже к Рождеству мюнхенцы продадут больше футболок с англичанином, чем могли это сделать с любым другим игроком за один сезон.

Кейн провел за "Баварию" 16 матчей, забил в них 21 гол и отдал 7 результативных передач. Феноменальные показатели!

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Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
Bayern & Germany
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