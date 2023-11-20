Эффект Кейна. Ожидается рекорд по количеству проданных футболок игрока Баварии за один сезон

Гарри Кейн только в этом сезоне перешел в Баварию, а уже за короткое время сумел поставить много рекордов.

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Скоро может обновиться еще один показатель, к которому причастен Кейн. Сообщается, что "Бавария" планирует продать до конца сезона 100 000 футболок Гарри. Уже к Рождеству мюнхенцы продадут больше футболок с англичанином, чем могли это сделать с любым другим игроком за один сезон.

Кейн провел за "Баварию" 16 матчей, забил в них 21 гол и отдал 7 результативных передач. Феноменальные показатели!