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Эффект Кейна. Ожидается рекорд по количеству проданных футболок игрока Баварии за один сезон
Фанаты полюбили новичка
Фото: fcbayern.com
Гарри Кейн только в этом сезоне перешел в Баварию, а уже за короткое время сумел поставить много рекордов.
Скоро может обновиться еще один показатель, к которому причастен Кейн. Сообщается, что "Бавария" планирует продать до конца сезона 100 000 футболок Гарри. Уже к Рождеству мюнхенцы продадут больше футболок с англичанином, чем могли это сделать с любым другим игроком за один сезон.
Кейн провел за "Баварию" 16 матчей, забил в них 21 гол и отдал 7 результативных передач. Феноменальные показатели!
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