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Победил рак. Защитник Боруссии М вернулся к тренировкам
Футболист успешно завершил курс лечения от онкологии
Фото: borussia.de
Защитник "Боруссии" Менхенгладбах Штефан Лайнер успешно завершил лечения рака, сообщает клубная пресс-служба.
Этим летом 31-летнему футболисту на ранней стадии диагностировали рак лимфатических узлов. После нескольких месяцев лечения Лайнер возвращается к тренировкам с командой.
"Я очень рад, что снова могу полностью сконцентрироваться на футболе и тренироваться с командой. Последние несколько месяцев стали большим испытанием. Я очень благодарен за то, что за это время получил такую поддержку от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне силы. Я хотел бы особо поблагодарить мою жену и врача", - поделился Лайнер.
Штефан выступает за "Боруссию" М с лета 2019 года. В сезоне-2022/23 он отыграл 18 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
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