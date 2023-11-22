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Победил рак. Защитник Боруссии М вернулся к тренировкам

Германия

Футболист успешно завершил курс лечения от онкологии

Победил рак. Защитник Боруссии М вернулся к тренировкам

Фото: borussia.de

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Защитник "Боруссии" Менхенгладбах Штефан Лайнер успешно завершил лечения рака, сообщает клубная пресс-служба.

Этим летом 31-летнему футболисту на ранней стадии диагностировали рак лимфатических узлов. После нескольких месяцев лечения Лайнер возвращается к тренировкам с командой.

"Я очень рад, что снова могу полностью сконцентрироваться на футболе и тренироваться с командой. Последние несколько месяцев стали большим испытанием. Я очень благодарен за то, что за это время получил такую поддержку от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне силы. Я хотел бы особо поблагодарить мою жену и врача", - поделился Лайнер.

Штефан выступает за "Боруссию" М с лета 2019 года. В сезоне-2022/23 он отыграл 18 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

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Боруссия (Менхенгладбах) Штефан Лайнер
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Источник:
borussia.de
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