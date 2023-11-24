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Кельн - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Кельн - Бавария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - ФК Бавария / автор неизвестен
"Бавария" идет не на первом месте, поэтому нужно отвоевывать позиции. Матч с аутсайдером (предпоследнее место таблицы) – удобная для этого возможность.
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Матч 12-го тура Бундеслиги состоится в пятницу, 24-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на Setanta Sports.
Чемпионат Германии
"Кельн" - "Бавария"
Трансляция - Setanta Sports
Трансляція матчу Кельн - БаваріяСмотреть трансляцию
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