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Кельн - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия

Кельн - Бавария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кельн - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото - ФК Бавария / автор неизвестен

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"Бавария" идет не на первом месте, поэтому нужно отвоевывать позиции. Матч с аутсайдером (предпоследнее место таблицы) – удобная для этого возможность.

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Матч 12-го тура Бундеслиги состоится в пятницу, 24-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на Setanta Sports.

Чемпионат Германии

"Кельн" - "Бавария"

Трансляция - Setanta Sports

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Трансляція матчу Кельн - Баварія
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