Кельн - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

"Бавария" идет не на первом месте, поэтому нужно отвоевывать позиции. Матч с аутсайдером (предпоследнее место таблицы) – удобная для этого возможность.

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Матч 12-го тура Бундеслиги состоится в пятницу, 24-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на Setanta Sports.

Чемпионат Германии

Трансляция - Setanta Sports