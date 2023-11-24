Бундеслига, 12-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Байер 16:30

Трансляция – Megogo

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Вердер

"Вердер" подходит к матчу с лидером в своей лучшей форме за 13 последних месяцев. Во всяком случае, так было перед международной паузой, когда парни Оле Вернера выдали серию из 3 матчей без поражений против "Униона" (2:0), крепких "Вольфсбурга" (2:2) и "Айнтрахта" (2:2). Особенно на этом отрезке порадовала атака, забывшая о призраках Фюллькруга. Дукш забил трижды, его новый партнёр по нападению Борре – дважды.

Но даже солидный отрезок и заметный невооруженным глазом прогресс команды не дают забыть о реальных задачах Бремена на сезон в виде сохранения прописки в Первой Бундеслиге. 12-е место на данный момент и 4 очка отрыва от зоны вылета не позволяют "Вердеру" разбрасываться пунктами, даже если к ним домой приедет команда с самым поставленным футболом в стране.

Что касается кадровой ситуации, то за время международного перерыва залечили свои травмы центральные полузащитники Наби Кейта и Кристиан Гросс. Первый, правда, умудрился простудиться и потому в старте не ожидается. А так из травмированных лишь молодой форвард Леон Опиц и резервный хавбек Николай Рапп.

Байер

Остаётся всего неделя осени, а "Байер" всё никак не расстанется с первым местом в Бундеслиге. Рекордный старт с набором 29 очков в стартовых 11 турах оставил позади даже "Баварию" с монстром-бомбардиром Харри Кейном. В целом по сезону картина ещё более впечатляющая – 17 побед в 18 матчах во всех турнирах.

Удивительный старт не был случайностью. Хаби Алонсо проделал невероятную работу, создав команду, которая может забивать на любой вкус, имеет крайне эффективный прессинг, и готова как контролировать игру и конвертировать позиционный перевес, так и уничтожать на контратаках вторым номером. Тепер вопрос лишь в том, не утратила ли команда тонус после очередного международного перерыва.

Из приятных новостей – все игроки сборных приехали в расположение "Байера" здоровыми. Так что изменений в стартовой 11-ке от Алонсо не ждём. Патрик Шик под вопросом из-за мышечного повреждения, и его наверняка поберегут от греха подальше. Единственным полноценным футболистом в лазарете остаётся резервный латераль Артур.

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Статистика и факты

Новичок Бундестим Марвин Дукш забивал в последних трёх матчах Бундеслиги.

Партнёр Дукша по линии атаки Рафаэль Борре забивал в двух последних матчах лиги (первые голы с момента перехода).

"Вердер" не побеждал Леверкузен дома в 5 последних играх.

У "Байера" сразу четыре лучших ассистента: на счету Хофманна, Виртца, Фримпонга и Бонифасе по 5 результативных передач.

Набрав 31 очко в стартовых 11 турах, "Байер" повторил рекордный старт "Баварии" образца сезона 2015/16 (с Алонсо в качестве игрока).

Ориентировочные составы

Вердер: Цеттерер – Велькович, Фридль, Юнг – Вайзер, Шмид, Стаге, Биттинкурт, Деман – Борре, Дукш

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифасе

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вердер – Байер от UA-Футбол

На позитивный результат "Вердеру" надеяться трудно, но им есть что противопоставить лидеру Бундеслиги. Атака бременцев заметно прибавила в последнее время: много забивает Дукш, адаптировался и начал забивать Борре, по два гола в свои ворота получали и крепкая оборона "Вольфсбурга", и ещё 7 из 8 последних оппонентов. Так что Градецкому будет нелегко отстоять "на ноль" в очередной раз. Ставка: победа "Байера" + обе забьют с коэффициентом 2.27.