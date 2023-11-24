Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подарок на ДР Хаби Алонсо. Вердер – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 25.11.2023
Сумеет ли Леверкузен набрать очередные 3 очка?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 12-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер – Байер 16:30
Трансляция – Megogo
Вердер
"Вердер" подходит к матчу с лидером в своей лучшей форме за 13 последних месяцев. Во всяком случае, так было перед международной паузой, когда парни Оле Вернера выдали серию из 3 матчей без поражений против "Униона" (2:0), крепких "Вольфсбурга" (2:2) и "Айнтрахта" (2:2). Особенно на этом отрезке порадовала атака, забывшая о призраках Фюллькруга. Дукш забил трижды, его новый партнёр по нападению Борре – дважды.
Но даже солидный отрезок и заметный невооруженным глазом прогресс команды не дают забыть о реальных задачах Бремена на сезон в виде сохранения прописки в Первой Бундеслиге. 12-е место на данный момент и 4 очка отрыва от зоны вылета не позволяют "Вердеру" разбрасываться пунктами, даже если к ним домой приедет команда с самым поставленным футболом в стране.
Что касается кадровой ситуации, то за время международного перерыва залечили свои травмы центральные полузащитники Наби Кейта и Кристиан Гросс. Первый, правда, умудрился простудиться и потому в старте не ожидается. А так из травмированных лишь молодой форвард Леон Опиц и резервный хавбек Николай Рапп.
Байер
Остаётся всего неделя осени, а "Байер" всё никак не расстанется с первым местом в Бундеслиге. Рекордный старт с набором 29 очков в стартовых 11 турах оставил позади даже "Баварию" с монстром-бомбардиром Харри Кейном. В целом по сезону картина ещё более впечатляющая – 17 побед в 18 матчах во всех турнирах.
Удивительный старт не был случайностью. Хаби Алонсо проделал невероятную работу, создав команду, которая может забивать на любой вкус, имеет крайне эффективный прессинг, и готова как контролировать игру и конвертировать позиционный перевес, так и уничтожать на контратаках вторым номером. Тепер вопрос лишь в том, не утратила ли команда тонус после очередного международного перерыва.
Из приятных новостей – все игроки сборных приехали в расположение "Байера" здоровыми. Так что изменений в стартовой 11-ке от Алонсо не ждём. Патрик Шик под вопросом из-за мышечного повреждения, и его наверняка поберегут от греха подальше. Единственным полноценным футболистом в лазарете остаётся резервный латераль Артур.
Статистика и факты
- Новичок Бундестим Марвин Дукш забивал в последних трёх матчах Бундеслиги.
- Партнёр Дукша по линии атаки Рафаэль Борре забивал в двух последних матчах лиги (первые голы с момента перехода).
- "Вердер" не побеждал Леверкузен дома в 5 последних играх.
- У "Байера" сразу четыре лучших ассистента: на счету Хофманна, Виртца, Фримпонга и Бонифасе по 5 результативных передач.
- Набрав 31 очко в стартовых 11 турах, "Байер" повторил рекордный старт "Баварии" образца сезона 2015/16 (с Алонсо в качестве игрока).
Ориентировочные составы
Вердер: Цеттерер – Велькович, Фридль, Юнг – Вайзер, Шмид, Стаге, Биттинкурт, Деман – Борре, Дукш
Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифасе
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Вердер – Байер от UA-Футбол
На позитивный результат "Вердеру" надеяться трудно, но им есть что противопоставить лидеру Бундеслиги. Атака бременцев заметно прибавила в последнее время: много забивает Дукш, адаптировался и начал забивать Борре, по два гола в свои ворота получали и крепкая оборона "Вольфсбурга", и ещё 7 из 8 последних оппонентов. Так что Градецкому будет нелегко отстоять "на ноль" в очередной раз. Ставка: победа "Байера" + обе забьют с коэффициентом 2.27.
Популярное сейчас
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- Родриго - Месси на слова о победе на ЧМ: чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл
- Украина узнала своих соперников в плей-офф, серьезная травма Ваната и трансфер Судакова в Италию. Главные новости за 23 ноября
- Фюллькруг о том, что турецкие фанаты были громче немецких: Обидно, что в Берлине мы чувствовали себя как на выезде
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года