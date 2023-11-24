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Гарри Кейн - первый англичанин, забивший 18 голов в первые 12 туров сезона
Кейн установил новый рекорд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня Гарри Кейн отметился в 12 туре Бундеслиги. Он забил Кельну гол на 20' минуте.
Opta Franz сообщает, что Кейн - первый англичанин, который забил 18 голов в первые 12 туров сезона за Бундеслигу
Напомним, что в этом сезоне он провел 22 матча, забил 22 гола и отдал 7 ассистов. А Роберт Левандовский забил за свой первый сезон за Баварию 17 голов
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