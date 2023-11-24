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Гарри Кейн - первый англичанин, забивший 18 голов в первые 12 туров сезона

Германия

Кейн установил новый рекорд

Гарри Кейн - первый англичанин, забивший 18 голов в первые 12 туров сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня Гарри Кейн отметился в 12 туре Бундеслиги. Он забил Кельну гол на 20' минуте.

Opta Franz сообщает, что Кейн - первый англичанин, который забил 18 голов в первые 12 туров сезона за Бундеслигу

Напомним, что в этом сезоне он провел 22 матча, забил 22 гола и отдал 7 ассистов. А Роберт Левандовский забил за свой первый сезон за Баварию 17 голов

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Источник:
Opta Franz
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