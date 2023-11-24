Гарри Кейн - первый англичанин, забивший 18 голов в первые 12 туров сезона

Сегодня Гарри Кейн отметился в 12 туре Бундеслиги. Он забил Кельну гол на 20' минуте.

Opta Franz сообщает, что Кейн - первый англичанин, который забил 18 голов в первые 12 туров сезона за Бундеслигу

Напомним, что в этом сезоне он провел 22 матча, забил 22 гола и отдал 7 ассистов. А Роберт Левандовский забил за свой первый сезон за Баварию 17 голов