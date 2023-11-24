Германия
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Кёльн – Бавария 0:1. Очередной рекорд Кейна и невезение Сане
18-й гол Кейна приносит минимальную победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 12-й тур
Кёльн, Рейн Энерги
Кёльн – Бавария 0:1
Гол: Кейн 20
Кельн: Швэбе – Килиан (Вальдшмидт, 78), Шабо, Хюберс – Карстенсен, Кайнц (Хусейнбашич, 78), Любичич (Алиду, 65), Мартель, Майна – Тильманн (Пакярада, 77), Зельке (Тиггес, 64)
Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Мазрауи – Горецка, Киммих – Коман, Шупо-Мотинг, Сане – Кейн
Предупреждение: Шупо-Мотинг 52
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