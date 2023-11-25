Германия
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Айнтрахт – Штутгарт 1:2. Ундав исполняет Гирасси, швабы закрепляются в топ-3
Дубль Ундава вынуждает Франкфурт капитулировать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 12-й тур
Бундеслига, Дойче банк Парк
Айнтрахт – Штутгарт 1:2
Голы: Антон 26 (аг) – Ундав 1, 45+1
Айнтрахт: Трапп – Бута (Ааронсон, 80), Тута, Пачо, Макс (Нкунку, 55) – Дина-Эбимбе, Схири, Ларссон, Кнауфф (Гетце, 70) – Мармуш (Нганкам, 80), Шаиби
Штутгарт: Нюбель – Антон, Загаду, Ито – Левелинг (Вагноман, 60), Каразор, Штиллер, Миттельштедт – Мийо, Фюрих (Гирасси, 59) – Ундав (Мвумпа, 80)
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