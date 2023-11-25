  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Айнтрахт – Штутгарт 1:2. Ундав исполняет Гирасси, швабы закрепляются в топ-3
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айнтрахт – Штутгарт 1:2. Ундав исполняет Гирасси, швабы закрепляются в топ-3

Германия

Дубль Ундава вынуждает Франкфурт капитулировать

Айнтрахт – Штутгарт 1:2. Ундав исполняет Гирасси, швабы закрепляются в топ-3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига, 12-й тур

Бундеслига, Дойче банк Парк

Айнтрахт – Штутгарт 1:2

Голы: Антон 26 (аг) – Ундав 1, 45+1

Айнтрахт: Трапп – Бута (Ааронсон, 80), Тута, Пачо, Макс (Нкунку, 55) – Дина-Эбимбе, Схири, Ларссон, Кнауфф (Гетце, 70) – Мармуш (Нганкам, 80), Шаиби

Штутгарт: Нюбель – Антон, Загаду, Ито – Левелинг (Вагноман, 60), Каразор, Штиллер, Миттельштедт – Мийо, Фюрих (Гирасси, 59) – Ундав (Мвумпа, 80)

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Яркая перестрелка Боруссий, подарок для Байера и ещё одно фиаско Лейпцига
yellow-arrow
Ноер: Я хочу играть как минимум до тех пор, пока играет Томас Мюллер
yellow-arrow
Кёльн – Бавария 0:1. Очередной рекорд Кейна и невезение Сане
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Штутгарт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости