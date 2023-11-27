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Не Рауль. Унион Берлин официально назначил нового главного тренера
Детали контракта не раскрываются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Унион" Берлин объявил о назначении нового главного тренера команды. Наставником "железных" стал хорват Ненад Белица.
Срок действия контракта с 52-летним специалистом не разглашается.
В этой должности он заменил Урса Фишера.
Последним местом работы Белицы был турецкий "Трабзонспор", который он покинул в октябре 2023 года после 16-ти проведенных матчей. Ранее Ненад также возглавлял "Аустрию", "Специю", "Лех", "Динамо" Загреб и "Осиек".
"Унион" располагается на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что клуб из Берлина может возглавить легендарный Рауль.
Viele Eindrücke für Nenad Bjelica - schön, dass du bei uns bist! ???? pic.twitter.com/r5U3JxfhzM— 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 26, 2023
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