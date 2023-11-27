Не Рауль. Унион Берлин официально назначил нового главного тренера

"Унион" Берлин объявил о назначении нового главного тренера команды. Наставником "железных" стал хорват Ненад Белица.

Срок действия контракта с 52-летним специалистом не разглашается.

В этой должности он заменил Урса Фишера.

Последним местом работы Белицы был турецкий "Трабзонспор", который он покинул в октябре 2023 года после 16-ти проведенных матчей. Ранее Ненад также возглавлял "Аустрию", "Специю", "Лех", "Динамо" Загреб и "Осиек".

"Унион" располагается на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что клуб из Берлина может возглавить легендарный Рауль.