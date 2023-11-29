В Германии скоропостижно скончался бывший футболист Лейпцига. Игроку было 25 лет

В Германии скончался 25-летний правый вингер клуба "Ян Регенсбург" Агьеманг Диавузи. Футболист воспитывался в системе "РБ Лейпциг".

Футбольный клуб "Ян Регенсбург" выразил сожаление в связи с потерей Диавузи на своем официальном сайте. Футболист играл за эту команду, представляющую третий по силе немецкий дивизион, с лета 2023 года. О причинах смерти Агьеманга не сообщается. В нынешнем сезоне Диавузи провел 12 матчей за "Ян Регенсбург" в рамках внутреннего первенства и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне немецкий полузащитник играл за "Байройт", в 17 матчах он забил один гол.

В системе "РБ Лейпциг" Агьеманг Диавузи провел несколько лет. "Быков" универсальный полузащитник покинул в 2018 году, присоединившись к "Ингольштадту" за 500 тысяч евро.