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В Германии скоропостижно скончался бывший футболист Лейпцига. Игроку было 25 лет
О причинах смерти Агьеманга не сообщается
Getty Images/Global Images Ukraine
В Германии скончался 25-летний правый вингер клуба "Ян Регенсбург" Агьеманг Диавузи. Футболист воспитывался в системе "РБ Лейпциг".
Футбольный клуб "Ян Регенсбург" выразил сожаление в связи с потерей Диавузи на своем официальном сайте. Футболист играл за эту команду, представляющую третий по силе немецкий дивизион, с лета 2023 года. О причинах смерти Агьеманга не сообщается. В нынешнем сезоне Диавузи провел 12 матчей за "Ян Регенсбург" в рамках внутреннего первенства и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне немецкий полузащитник играл за "Байройт", в 17 матчах он забил один гол.
В системе "РБ Лейпциг" Агьеманг Диавузи провел несколько лет. "Быков" универсальный полузащитник покинул в 2018 году, присоединившись к "Ингольштадту" за 500 тысяч евро.
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