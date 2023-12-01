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Байер выиграл 14 матчей подряд. В ЛЕ у команды Алонсо 5 побед из 5
Байер продлил победную серию до 14 матчей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В этом турнире леверкузенцы одержали победы во всех пяти турах группового этапа до этого момента. Им удалось повторить клубный рекорд, установленный в Кубке УЕФА в сезоне-1994/95. Больше "Байер" никогда не выигрывал пять еврокубковых матчей подряд.
Всего у немецкой команды 14 побед подряд во всех турнирах. В этом сезоне она не сумела одолеть только "Баварию" (2:2), еще 18 матчей завершились с победным для нее счетом.
Далее "Байер" встретится с дортмундской "Боруссией" - это произойдет 3 декабря.
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