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Байер выиграл 14 матчей подряд. В ЛЕ у команды Алонсо 5 побед из 5

Германия

Байер продлил победную серию до 14 матчей

Байер выиграл 14 матчей подряд. В ЛЕ у команды Алонсо 5 побед из 5

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В этом турнире леверкузенцы одержали победы во всех пяти турах группового этапа до этого момента. Им удалось повторить клубный рекорд, установленный в Кубке УЕФА в сезоне-1994/95. Больше "Байер" никогда не выигрывал пять еврокубковых матчей подряд.

Всего у немецкой команды 14 побед подряд во всех турнирах. В этом сезоне она не сумела одолеть только "Баварию" (2:2), еще 18 матчей завершились с победным для нее счетом.

Далее "Байер" встретится с дортмундской "Боруссией" - это произойдет 3 декабря.

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